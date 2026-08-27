علی محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین وضعیت جوی استان کرمانشاه، اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین داده‌ها و نقشه‌های هواشناسی، طی امروز و فردا شرایط جوی نسبتاً آرامی در استان حاکم خواهد بود و پدیده قابل ملاحظه‌ای پیش‌بینی نمی‌شود.

وی افزود: از روز شنبه موجی ناپایدار وارد جو منطقه می‌شود و تا روز یکشنبه نیز فعالیت آن ادامه خواهد داشت که پیامد آن افزایش میزان ابرناکی و تشدید نسبی وزش باد در نقاط مختلف استان خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه ادامه داد: فعالیت این موج می‌تواند در برخی مناطق استان، رگبارهای موقت و پراکنده باران را نیز به همراه داشته باشد که احتمال وقوع این بارش‌ها به‌ویژه در نواحی کوهستانی شمال استان بیشتر است.

زورآوند با بیان اینکه بارش‌های پیش‌بینی‌شده گسترده و مستمر نخواهد بود، گفت: رگبارهای احتمالی بیشتر به صورت موقت و پراکنده رخ می‌دهند و در کنار آن افزایش ابر و وزش باد از مهم‌ترین پدیده‌های جوی استان طی روزهای شنبه و یکشنبه خواهد بود.

وی همچنین به روند تغییرات دمایی در کرمانشاه اشاره کرد و گفت: از امروز دمای هوا در اغلب نقاط استان به تدریج کاهش پیدا می‌کند، البته این کاهش در روزهای ابتدایی آرام و تدریجی خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: بر اساس پیش‌بینی‌های انجام‌شده، کاهش دما در اواسط هفته آینده محسوس‌تر خواهد شد و شهروندان باید منتظر هوای خنک‌تری نسبت به روزهای جاری باشند.

زورآوند در پایان تأکید کرد: بررسی شرایط جوی نشان می‌دهد مهم‌ترین تغییرات هواشناسی روزهای پیش‌رو مربوط به ورود موج ناپایدار در روزهای شنبه و یکشنبه و همچنین روند کاهشی دمای هوا در سطح استان است.