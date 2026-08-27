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۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۲۸

پاکستان: پیامی از ترامپ منتقل نشد؛ به تحریم‌های یکجانبه پایبند نیستیم

پاکستان: پیامی از ترامپ منتقل نشد؛ به تحریم‌های یکجانبه پایبند نیستیم

وزارت خارجه پاکستان به ماهیت سفر فرمانده ارتش این کشور به ایران اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت خارجه پاکستان امروز پنجشنبه اعلام کرد که ژنرال عاصم منیر، فرمانده ارتش این کشور، طی روزهای گذشته پیام های جدیدی از دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، به ایران منتقل نکرده است و سفر اخیر او به تهران در چارچوب تلاش های مستمر اسلام آباد برای جلوگیری از ازسرگیری جنگ و حل و فصل این بحران انجام شده است.

طاهر اندرابی، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در نشست خبری درباره گزارش های منتشرشده مبنی بر انتقال پیام از سوی ژنرال منیر به مقامات ایرانی در جریان سفر اخیرش گفت: این ادعاها نادرست است و سفر فرمانده ارتش پاکستان در چارچوب نقش اسلام آباد در میانجیگری انجام شده است.

وی اضافه کرد که مذاکرات انجام شده بخشی از تلاش های مستمر برای کمک به پایان دادن به درگیری و ازسرگیری تلاش ها برای بازگشایی تنگه هرمز بوده و بر پایان دادن به بن بست کنونی و ازسرگیری تلاش ها برای بازگرداندن ثبات و صلح منطقه ای متمرکز بوده است.

اندرابی تاکید کرد که اسلام آباد با همکاری کشورهای دوست به میانجیگری میان آمریکا و ایران ادامه می دهد و از تمامی تلاش ها برای تحقق صلح و دستیابی به راه حلی عادلانه برای این مناقشه حمایت می کند.

سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان همچنین اعلام کرد تجارت میان پاکستان و ایران ادامه دارد و اسلام آباد ملزم به اجرای تحریم های یکجانبه علیه تهران نیست.

کد مطلب 6929486

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