۱۹۷ هزار مترمربع به فضای ورزشی آذربایجان غربی افزوده می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سجاد بیرامی صبح پنجشنبه در آیین افتتاح چمن مصنوعی میرآباد، با بیان اینکه برای تکمیل این طرح ها حدود ۲ هزار و ۵۷۱ میلیارد تومان اعتبار برآورد شده است، افزود: از مجموع طرح های در دست اقدام، ۱۶۶ پروژه در مناطق روستایی و ۷۵ پروژه در مناطق شهری قرار دارند که نشان‌دهنده توجه به توسعه زیرساخت‌های ورزشی در خارج از مراکز شهری و مناطق کمتر برخوردار است.

مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان‌غربی همچنین گفت: از مجموع طرح‌های فعال استان، ۱۳۷ پروژه روباز و ۷۲ پروژه سرپوشیده هستند و ۳۰ پروژه نیز در بخش تعمیر، تجهیز و بهسازی قرار دارند.

وی در ادامه با تشریح آخرین وضعیت توسعه زیرساخت‌های ورزشی استان، اظهار کرد: طی دو سال گذشته، تکمیل و توسعه فضاهای ورزشی با رویکرد توزیع عادلانه امکانات و افزایش دسترسی مردم مناطق مختلف استان به زیرساخت‌های ورزشی دنبال شده است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان افزود: در این مدت ۶۷ طرح ورزشی در نقاط مختلف استان به بهره‌برداری رسیده که از این تعداد، هشت طرح شامل سالن‌های سرپوشیده و ۵۹ پروژه مربوط به فضاهای ورزشی روباز بوده است.

بیرامی، اعتبار هزینه‌شده برای اجرای این طرح‌ها را ۴۸۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: مجموع زیربنای پروژه‌های به بهره‌برداری رسیده حدود ۷۰ هزار مترمربع است.

مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان‌غربی با اشاره به ادامه روند اجرای طرح‌های ورزشی در استان طی هفته دولت امسال، گفت: در برنامه افتتاح و کلنگ‌زنی پروژه‌های ورزشی هفته دولت امسال نیز ۵۴ پروژه پیش‌بینی شده که از این تعداد، ۲۰ پروژه آماده افتتاح و ۳۴ پروژه در مرحله کلنگ‌زنی قرار دارند.

وی ادامه داد: از ۲۰ طرح آماده افتتاح، هفت طرح سرپوشیده و ۱۳ پروژه روباز هستند و برای اجرای طرح های جدیدی که در هفته دولت کلنگ‌زنی می‌شوند نیز حدود ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده است.