به گزارش خبرگزاری مهر، یک متهم سابقهدار که با معرفی خود بهعنوان خریدار سکه و طلا، پس از جلب اعتماد فروشندگان اقدام به سرقت اموال آنها میکرد، توسط مأموران پلیس شناسایی و دستگیر شد.
ماجرا پس از مراجعه چند نفر از مالباختگان به کلانتری ۱۰۱ تجریش و ثبت شکایت آغاز شد. بررسیهای پلیس نشان داد متهم ابتدا با مراجعه حضوری به برخی طلافروشیها و صرافیهای مناطق شهرک غرب و شمیرانات، چند مرتبه اقدام به خرید سکه و پرداخت وجه کرده و به این ترتیب اعتماد فروشندگان را به دست آورده است.
وی در مراحل بعدی با فروشندگان تماس گرفته و سفارش تعداد بیشتری سکه میداده است. در یکی از موارد، متهم خود را کارمند یک پزشک معرفی کرده و مدعی شده بود که برای وی به حدود ۳۰ سکه نیاز دارد و معامله باید به تأیید پزشک برسد.
پس از جلب اعتماد فروشنده، متهم از او خواسته بود سکهها را به ساختمانی در محدوده اندرزگو منتقل کند. یکی از مالباختگان نیز همراه با فردی امین برای تحویل سکهها به محل مراجعه کرده بود. متهم در این مرحله با استفاده از یک کارت بانکی جعلی و به بهانه بررسی اصالت سکهها توسط پزشک، سکهها را تحویل گرفته و وارد ساختمان شده بود.
این ساختمان برای متهم کاملاً شناختهشده بود؛ چراکه یکی از دوستان او پیشتر در آنجا سکونت داشت. وجود دو ورودی در ساختمان نیز به متهم این امکان را میداد که پس از تحویل گرفتن سکهها، از ورودی دوم که به کوچه پشتی باز میشد، از محل فرار کند.
بررسی پروندهها نشان میدهد متهم حدود ۱۰ روز پیش دو سکه و حدود چهار تا پنج روز قبل نیز ۳۰ سکه را به همین شیوه سرقت کرده است. همچنین وی در دو مورد دیگر با ارائه فیش بانکی جعلی، ۱۷ و ۲۱ گرم طلا از طلافروشیها خریداری کرده بود.
سرهنگ خلیل لطفی، سرکلانتر یکم پلیس پیشگیری پایتخت، در تشریح این پرونده اعلام کرد: پس از تشکیل پرونده با شکایت مالباختگان، مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و بررسی بانک اطلاعاتی سارقان موفق شدند هویت متهم را شناسایی کنند.
در ادامه عملیات، متهم به همراه همدستش دستگیر شد و مأموران در بازرسی از آنها بیش از ۳۰ عدد سکه طلا و حدود ۵۰ گرم طلا کشف کردند.
بررسیهای پلیس نشان میدهد متهم با استفاده از شیوهای مشابه و با ایجاد اعتماد اولیه در میان فروشندگان، سفارشهای خود را انجام داده و در زمان تحویل کالا، با استفاده از مدارک و کارتهای جعلی و ترفندهای مختلف، اموال را دریافت و از محل متواری میشده است. تحقیقات برای شناسایی سایر مالباختگان و بررسی ابعاد دیگر این پرونده ادامه دارد.
نظر شما