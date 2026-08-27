به گزارش خبرگزاری مهر،سرهنگ علی عسگری، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ، در تشریح جزئیات این عملیات اظهار داشت: در پی ارجاع چندین فقره گزارش و شکایات مردمی درباره فعالیت مجرمانه یکی از قاچاقچیان سابقه‌دار مواد مخدر، پرونده‌ای در این رابطه تشکیل شد و تیمی از مأموران عملیات ویژه پلیس مسئولیت شناسایی و دستگیری متهم را بر عهده گرفتند.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات گسترده و شبانه‌روزی، رفت‌وآمدهای متهم را تحت نظر قرار دادند و در جریان بررسی‌های تخصصی مشخص شد این فرد برای تهیه مقادیر قابل توجهی مواد مخدر به یکی از استان‌های جنوبی مراجعه کرده و قصد دارد محموله را با استفاده از یک دستگاه تریلر کشنده به تهران منتقل کند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ ادامه داد: با شناسایی شیوه فعالیت متهم و مشخص شدن محور حرکتی وی، موضوع با هماهنگی مقام قضایی در دستور کار عملیاتی قرار گرفت و تیمی از مأموران عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ در محدوده بزرگراه آزادگان مستقر و مسیر تردد خودرو را زیر نظر گرفتند.

عسگری گفت: پس از تکمیل اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی، سرانجام خودروی مورد نظر در محدوده بزرگراه آزادگان شناسایی شد و مأموران با استفاده از گشت آشکار، در یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه خودرو را متوقف کردند.

وی تصریح کرد: با توقف خودرو، متهم بلافاصله دستگیر شد و مأموران در بازرسی تخصصی از تریلر، ۵۴۵ کیلوگرم تریاک را کشف کردند که به شکل ماهرانه‌ای در قسمت‌های مختلف خودرو جاسازی شده بود.

سرهنگ عسگری با تأکید بر استمرار طرح‌های مقابله با قاچاقچیان مواد مخدر خاطرنشان کرد: متهم پس از دستگیری به همراه مواد مخدر مکشوفه به مقر پلیس مبارزه با مواد مخدر فاتب منتقل شد و پس از انجام تحقیقات تکمیلی و بازجویی‌های فنی، برای سیر مراحل قانونی در اختیار مقام قضایی قرار گرفت.

۵۴۵ کیلو تریاک؛ محموله‌ای سنگین که با هوشیاری پلیس و گزارش‌های مردمی، پیش از توزیع در تهران متوقف شد.