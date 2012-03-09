آزمون کتبی 120 دانش پژوه جوان در خراسان شمالی برگزار شد

حجت الاسلام حجی صادق دانشمند در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این آزمون صبح جمعه 19 اسفندماه همزمان با سراسر کشور در استانهای قم، تهران، اصفهان، کرمانشاه، قائم شهر و خراسان شمالی برگزار شد.

وی افزود: در این آزمون 3 هزار و 500 نفر از طلابی که سطح یک حوزه را گذرانیده بودند در استانهای فوق شرکت کردند که از این تعداد 400 نفر جذب این موسسه در کشورخواهند شد.

دانشمند در ادامه گفت: 120 دانش پژوه جوان شامل 18 نفر زن و 102 نفر مرد در آزمون این موسسه در خراسان شمالی به مرکزیت بجنورد شرکت کردند.

وی با بیان اینکه افراد یاد شده در صورت قبولی در آزمون کتبی و شفاهی این موسسه، آموزشهای سطح 2 به بالا حوزه را تا سطح دکترا در این موسسه خواهند گذراند یاد آور شد: پذیرفته شدگان در کنار علوم اسلامی تواما علوم انسانی را نیز در این موسسه می گذرانند.

مسئول نمایندگی موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره) در شرق کشور همچنین اظهار داشت: این موسسه در رشته های حقوق، علوم تربیتی، روانشناسی، علوم قرآنی، اصول فقه، فقه و مبانی، نهج البلاغه، علم اقتصاد و ... فعالیت می کند.

وی همچنین گفت: تحصیل در این موسسه آموزشی پژوهشی به صورت حضوری، نیمه حضوری و مجازی خواهد بود که در بخش حضوری فقط دانش پژوهان مرد، در بخش نیمه حضوری دانش پژوهان مرد و زن و در بخش مجازی تمامی قبولشدگان اعم از طلبه و غیر طلبه می توانند ادامه تحصیل دهند.

وی گفت: این موسسه آموزشی پژوهشی زیر نظر دفتر حضرت آیت الله مصباح اداره می شود اما مدارک تحصیلی آن و آزمون های مربوطه زیر نظر وزارت علوم خواهد بود.

وی التزام به به ولایت فقیه را از شروط اصلی پذیرش دانش پژوه در این موسسه عنوان کرد و گفت: دانش پژوهان این موسسه، در حقیقت سربازان ولایتند.

دانشمند افزود: اسامی قبول شدگان آزمون سراسری در پایان اردیبهشت ماه 1391 اعلام خواهد شد.

به گفته وی شرکت کنندگان در این آزمون از استانهای خراسان رضوی، شمالی و گلستان بودند که در صورت موفقیت در آزمون، از اول مهر ماه سال آینده درکلاسهای آموزشی این موسسه شرکت خواهند کرد.

این موسسه تازه تاسیس در شمال شرق کشور به مرکزیت بجنورد، قرار است درهفته های آتی به صورت رسمی افتتاح شود.

در برگزاری آزمون 120 دانش پژوه جوان که صبح جمعه در محل دارالقرآن عترت خراسان شمالی برگزار شد، حجت الاسلام موسوی نسب معاونت آموزشی موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره) کشور حضور داشت.