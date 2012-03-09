دوسالانه دیوارنگاری و گرافیک محیطی بین المللی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد جواد شوشتری مدیر عامل سازمان زیباسازی شهر تهران روز گذشته در مراسم افتتاحیه این دوسالانه گفت: در حوزه نقاشی دیواری به گفته کارشناسان از سال 54 دچار یک عقب ماندگی چندین ساله شده‌ایم که تمام سعی خود را سازمان زیباسازی برای جبران این مسئله به کار گرفته است.

به گفته شوشتری، سازمان زیباسازی برای بهبود کیفیت دیوارنگاری و گرافیک محیطی در سطح شهر تهران مشکل هزینه و بودجه ندارد و می کوشد با برگزاری نشست های تخصصی شهر تهران را زیباتر از گذشته کند.

او ادامه داد: به این منظور در گام نخست سازمان زیباسازی اقدام به شناسایی و شناسنامه دار کردن آثار نقاشی دیواری در سطح شهر تهران کرد. همچنین این کارها از لحاظ علمی هم ارزیابی شدند و در قالب کتاب منتشر شده اند.

رئیس سازمان زیباسازی شهر تهران با بیان اینکه از تمامی هنرمندان و استادان دانشگاه تقاضا می‌کنیم با دید نقادانه و علمی به آثار اجراشده در سطح شهر تهران نسبت به بهبود وضعیت این آثار در شهر تهران کمک کنند، خاطرنشان کرد: شهر تهران دارای زیبایی های طبیعی بوده که بهتر است برخی مواقع این ظرفیت ها را برجسته کرد.



شوشتری بیان کرد: سازمان زیباسازی شهر تهران رویکردی پژوهشی دارد و چندین کتاب تخصصی در حوزه گرافیک محیطی منتشر شده است. امسال 222 پروژه علمی اجرا شده است و 150 NGO(سازمان های مردم نهاد) زیباسازی فعال شده است.NGO ها متشکل از دانشجویان معماری،گرافیک،طراحی صنعتی و نقاشی هستند.

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران تاکید کرد: سازمان زیباسازی با دانشگاه علمی کاربردی به تفاهم رسیده است که برای سال تحصیلی آینده 3 گرایش فوق دیپلم زیباسازی در این دانشگاه ایجاد کند.همچنین فوق لیسانس نورپردازی در دانشکده معماری دانشگاه تهران برگذار می‌شود.

او ادامه داد: یکی از دغدغه‌‌های ما کمبود استاد در زمینه گرافیک محیطی است. متاسفانه در این زمینه به لحاظ علمی دچار ضعف هستیم که امیدواریم با برپایی این دوره‌های دانشگاهی این مشکل نیز مرتفع شود.

شوشتری در پایان گفت:برج میلاد نماد هویت ایرانی است و از همه هنرمندان می خواهیم کمک کند این برج به نمادی از هنر ایرانی تبدیل شود.

در ادامه این مراسم ، دبیر دوسالانه دیوارنگاری و گرافیک محیطی شهر گفت: برگزاری دوسالانه دیوارنگاری و گرافیک محیطی و بیان نقد و نظرها در این زمینه، در جهت دستیابی به آگاهی بیشتر است تا حوزه هنر شهری را به جایگاه اصلی اش برسانیم.

بابازاده با اشاره به تعبیری از حوزه نقاشی دیواری به گلخانه، بیان کرد: گل های نامرغوب در یک گلخانه نیز گل نامیده می شوند و ما هم در حوزه نقاشی ها و دیوارنگاری های شهری، باید بر اساس کیفیت و شناخت، آثاری را انتخاب کنیم.

به گفته رییس اداره نقاشی دیواری سازمان زیباسازی شهر تهران،هنر شهری منتخبی از آثار با کیفیت هستند که به صورت مکمل باید رفاه اجتماعی و بصری شهروندان را به دنبال داشته باشد.

وی با بیان اینکه این دوسالانه در 3 بخش نمایشگاه آثار، تجهیزات و مواد و مصالح و همچنین نشست های پژوهشی و تحلیلی اجرا می شود، افزود: برپایی نشست های نقد و بررسی که بین اساتید و مدیران شهری صورت می گیرد، در جهت تعامل و تبادل نظر برای ارتقای این هنر انجام می شود.



بابازاده به برگزاری مجموعه ای از کارگاه ها اشاره کرد و گفت: در مجموعه کارگاه هایی که در روزهای برگزاری دوسالانه برگزار می شود، تعدادی از فعالان هنر شهری به اجرای برخی آثاری که در سطح شهر انجام داده اند، می پردازند.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: اگرچه برپایی اولین جشنواره یا دوسالانه سخت است، اما امیدوارم قدم های عملی تر و با کیفیتی در جریان این دوسالانه دست یابیم.