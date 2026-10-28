به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، فیلتر پرس بخشی از آب دوغاب را جدا می کند، اما مقدار آب قابل استفاده در کارخانه به رطوبت کیک، زمان چرخه و کیفیت مایع خروجی بستگی دارد. یک مثال عددی این تفاوت را روشن می کند. وقتی مخزن آب خط تولید زود خالی می شود، اولین سوال معمولا این است که چه دستگاهی بخریم. قبل از انتخاب دستگاه باید پرسید آب کجا می رود و چه مقدار از آن واقعا قابل برگشت است. ممکن است مایع زیادی از خروجی فیلتر جمع شود، ولی بخشی از آن کیفیت لازم برای مصرف دوباره را نداشته باشد. گاهی هم آبگیری طولانی، تعداد چرخه های روزانه را کم می کند. در هر دو حالت، عدد درج شده در پیشنهاد فروش تصویر کاملی از نتیجه کار نمی دهد.

فیلتر پرس در مسیر برگشت آب چه کاری انجام می دهد

در دستگاه فیلتر پرس، دوغاب که مخلوطی از مایع و ذرات جامد است، وارد محفظه های میان صفحات می شود. مایع از پارچه عبور می کند و جامدات به تدریج لایه ای به نام کیک می سازند. پس از پایان آبگیری و تخلیه ایمن، دستگاه برای چرخه بعدی آماده می شود.

این جداسازی می تواند آب موجود در دوغاب را برای مراحل بعدی جمع آوری کند. با این حال، حذف ذرات معلق به معنای حذف تمام مواد محلول نیست. مایع شفاف ممکن است هنوز نمک یا ترکیباتی داشته باشد که برای مصرف مورد نظر مناسب نباشد. بنابراین مسیر برگشت آب باید همراه با بررسی کیفیت آن طراحی شود.

آبی که از فیلتر خارج می شود، زمانی در مصرف کارخانه صرفه جویی ایجاد می کند که بتواند جای بخشی از آب تازه را بگیرد.

از یک تن دوغاب چه مقدار آب جدا می شود؟

برای روشن شدن محاسبه، یک مثال کاملا فرضی را در نظر بگیریم. در هر چرخه، ۱۰۰۰ کیلوگرم دوغاب با ۲۰ درصد جامد وزنی وارد دستگاه می شود؛ یعنی ۲۰۰ کیلوگرم جامد و ۸۰۰ کیلوگرم آب. فرض می کنیم همه جامدات در کیک باقی می مانند و نشتی، تبخیر و آب شستشو نداریم. این اعداد گزارش عملکرد یک دستگاه یا پروژه واقعی نیستند.

اثر رطوبت کیک بر مقدار آب خروجی

اگر کیک نهایی ۵۰ درصد جامد داشته باشد، وزن آن ۴۰۰ کیلوگرم است. از این مقدار، ۲۰۰ کیلوگرم آب همراه کیک می ماند و ۶۰۰ کیلوگرم آب جدا می شود. اگر درصد جامد کیک به ۶۰ برسد، وزن کیک حدود ۳۳۳ کیلوگرم و آب جداشده حدود ۶۶۷ کیلوگرم خواهد بود.

زمان چرخه نتیجه مقایسه را عوض می کند

حالا فرض کنیم رسیدن به حالت دوم زمان بیشتری بخواهد. مدت چرخه را از شروع تغذیه تا آمادگی برای تغذیه بعدی حساب می کنیم؛ تخلیه و آماده سازی هم در این زمان هستند.

در این مثال، حالت دوم در هر نوبت آب بیشتری جدا می کند، اما در واحد زمان خروجی کمتری دارد. این نتیجه درباره همه دستگاه ها صدق نمی کند؛ فقط نشان می دهد چرا رطوبت کیک باید کنار زمان چرخه بررسی شود. هدف کارخانه ممکن است کاهش وزن کیک برای حمل باشد یا تامین آب برگشتی. همین تفاوت، انتخاب را تغییر می دهد.

برای بررسی مدل های فیلتر پرس صفا نیز می توان از همین سوال شروع کرد: با نمونه دوغاب خط ما، در زمان کاری مشخص چه مقدار مایع جدا می شود و چه کیفیتی دارد؟

چه مقدار از آب خروجی واقعا قابل استفاده است؟

آبگیری و استفاده دوباره از آب، دو مرحله جدا هستند. فرض کنیم در همان مثال، پس از بررسی کیفیت، فقط ۸۰ درصد مایع جداشده به مصرف تاییدشده برگردد. آب قابل استفاده در ساعت، در حالت اول ۴۸۰ و در حالت دوم حدود ۴۰۰ کیلوگرم می شود. این نسبت هم صرفا فرض آموزشی است و باید برای هر صنعت اندازه گیری شود.

ممکن است آب برای یک شستشوی اولیه قابل مصرف باشد، اما برای بخشی که با کیفیت محصول ارتباط مستقیم دارد به تصفیه تکمیلی نیاز داشته باشد. ظاهر مایع برای این تصمیم کافی نیست. آزمایش ها باید با نوع پساب و حساسیت محل مصرف انتخاب شوند.

برای مقایسه دو پیشنهاد، مقدار آب قابل استفاده در یک شیفت را کنار هزینه کارکرد و کیفیت خروجی بگذارید.

پیش از خرید چه اطلاعاتی ثبت کنیم؟

یک نمونه اتفاقی از مخزن ممکن است نماینده کار روزانه نباشد. اگر خوراک بین شیفت ها تغییر می کند، نمونه برداری هم باید این تغییر را پوشش دهد. محل و شرایط نمونه برداری را هم ثبت کنید.

پس از نصب هم مقایسه باید منصفانه باشد. مصرف آب تازه را به ازای مقدار مشخصی محصول بسنجید؛ کاهش تولید نباید به اشتباه صرفه جویی دستگاه حساب شود. تغییر موجودی مخزن را نیز در نظر بگیرید. پر شدن مخزن در پایان یک شیفت، به تنهایی نشانه مصرف دوباره آب نیست.

آزمون دوغاب، ثبت زمان کار و مشخص کردن مصرف آب برگشتی، مبنای روشنی برای مقایسه فنی و هزینه ها فراهم می کند.

سوالات متداول

آیا آب خروجی فیلتر پرس قابل شرب است؟

خیر، صرف عبور از این دستگاه چنین نتیجه ای ندارد. کیفیت آب و مراحل تصفیه لازم باید متناسب با مصرف مورد نظر بررسی شود.

چرا دو کارخانه با دستگاه مشابه نتیجه متفاوت دارند؟

اندازه ذرات، جنس مواد، غلظت خوراک و شرایط کار بر آبگیری اثر می گذارند. نتیجه یک خوراک را نمی توان بدون آزمون به خوراک دیگر تعمیم داد.

آیا کیک با رطوبت کمتر همیشه انتخاب مناسبی است؟

به هدف کارخانه بستگی دارد. کاهش رطوبت می تواند وزن حمل را کم کند، اما زمان، انرژی و مقدار خروجی هر شیفت هم باید بررسی شوند.

برای استعلام قیمت فیلتر پرس از کجا شروع کنیم؟

نمونه نماینده دوغاب، مقدار خوراک، ساعات کار و کیفیت خروجی مورد انتظار را آماده کنید تا پیشنهاد دستگاه بر اساس نیاز مشخص شما تنظیم شود.

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