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۶ آبان ۱۴۰۵، ۱۵:۰۶

اپل دو دستگاه جدید معرفی کرد

اپل دو دستگاه جدید معرفی کرد

اپل یک مک بوک پرو ۱۴ اینچی و آی مک مجهز به تراشه جدیدM۶ که برای ارتقای عملکرد جهت انجام فعالیت های هوش مصنوعی به طور مستقیم از روی دستگاه ساخته شده، معرفی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، قیمت مک بوک پرو ۱۴ اینچی از ۱۹۹۹ دلار و آی مک از ۱۴۹۹ دلار شروع می شود. مشتریان می توانند پیش سفارش دو محصول را از امروز در ۳۵ کشور و منطقه جهان از جمله آمریکا ثبت کنند.دستگاه ها از ششم نوامبر سال جاری میلادی در دسترس خواهد بود.

اپل اعلام کرد عملکرد گرافیکی پردازشگر M۶تا ۳۰درصد و عملکرد هوش مصنوعی آن تا۲۵ درصد نسبت به تراشه M۵ بیشتر است و سبب می شود عمر شارژ باتری دستگاه ۲۴ ساعت شود که بیشترین میزان این شاخص در یک دستگاه مک است.

عملکرد هوش مصنوعی روی دستگاه آی مک جدید پنج بار سریع تر از مدل M۴ است. این دستگاه ها یک روز قبل از رویداد اپل به نامPro and Tell در لس آنجلس معرفی شده اند. به نوشته بلومبرگ پیش بینی می شود در این مراسم نخستین مک بوک پرو با نمایشگر لمسی معرفی شود.

کد مطلب 6992715
شیوا سعیدی

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