به گزارش خبرنگار مهر، صادق رضایی بعدازظهر چهارشنبه در جریان بازدید از بیمارستان تخصصی تنکابن، با اشاره به تلاش‌های انجام‌شده برای ارتقای سطح خدمات درمانی این مرکز، اظهار کرد: توسعه فعالیت‌های بیمارستان با همراهی مسئولان دانشگاه، حمایت‌های دکتر حسینی و پیگیری‌های مستمر دکتر رضایی و سایر مسئولان مرتبط دنبال شده و در ماه‌های اخیر نیز هماهنگی میان بخش‌های مختلف نقش مهمی در پیشبرد امور داشته است.

وی با بیان اینکه رضایت بیماران یکی از شاخص‌های مهم ارزیابی عملکرد بیمارستان به شمار می‌رود، افزود: این مرکز در حدود یک ماه گذشته نزدیک به هزار مراجعه بیمار داشته و میزان اشغال تخت‌ها در بیشتر بخش‌ها از ۸۰ درصد فراتر رفته است؛ همچنین میانگین اشغال تخت بیمارستان به ۷۴.۵ درصد رسیده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران با اشاره به فعالیت‌های جراحی بیمارستان بیان کرد: در این مدت حدود ۱۵۰ عمل جراحی انجام شده و بهره‌وری اتاق عمل نیز حدود ۴۷ درصد بوده است. با وجود راه‌اندازی یک اتاق عمل جدید، تلاش شد برنامه‌ریزی و زمان‌بندی عمل‌ها به‌گونه‌ای انجام شود که ارائه خدمات درمانی با اختلال مواجه نشود.

رضایی با تأکید بر ضرورت تداوم روند توسعه خدمات، هماهنگی میان بخش‌های مختلف درمانی و همکاری مسئولان شهرستان را از عوامل مؤثر در بهبود عملکرد بیمارستان دانست و گفت: برنامه‌ریزی برای افزایش ظرفیت تخت‌های بیمارستانی نیز در دستور کار قرار دارد و این موضوع با توجه به شرایط موجود و بر اساس مراحل پیش‌بینی‌شده پیگیری خواهد شد.

وی درباره وضعیت تأمین دارو و تجهیزات مورد نیاز بیماران بستری نیز اظهار کرد: تلاش شده است دارو و اقلام مورد نیاز بیماران بستری از داخل بیمارستان تأمین شود تا بیماران برای تهیه ملزومات درمانی به خارج از مرکز مراجعه نکنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران با اشاره به روند راه‌اندازی داروخانه سرپایی بیمارستان افزود: مراحل مربوط به این بخش با همکاری دانشگاه پیگیری شده و پس از انجام فرایندهای استعلام، پیش‌بینی می‌شود داروخانه سرپایی طی یک تا ۱۰ روز آینده فعالیت خود را آغاز کند.

رضایی همچنین درباره وضعیت دستگاه سی‌تی‌اسکن بیمارستان گفت: به دلیل شرایط جغرافیایی و رطوبت منطقه ساحلی، استفاده از تجهیزات پیشرفته پزشکی با ملاحظاتی همراه است. با اقدامات انجام‌شده و نصب تجهیزات کنترل رطوبت، میزان رطوبت محیط به کمتر از ۴۰ درصد رسیده و امکان استفاده از دستگاه برای ارائه خدمات تشخیصی فراهم شده است.

وی با بیان اینکه بخش‌های مختلف آزمایشگاه بیمارستان فعال هستند، ادامه داد: خدمات تخصصی آندوسکوپی و کولونوسکوپی نیز سه روز در هفته با حضور فوق‌تخصص گوارش ارائه می‌شود و برنامه‌های غربالگری سرطان نیز با مشارکت متخصصان مربوطه در حال پیگیری است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران در پایان با اشاره به نیازهای نیروی انسانی بیمارستان، بر ضرورت تأمین نیروی خدماتی و تقویت امکانات و منابع مورد نیاز برای پاسخگویی مناسب به مراجعان تأکید کرد و گفت: هدف اصلی، حفظ کیفیت خدمات فعلی و فراهم کردن زمینه توسعه تدریجی ظرفیت‌های درمانی بیمارستان تخصصی تنکابن است.