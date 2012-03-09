12 اسفند روز اعلام اقتدار و عزت ایران اسلامی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالکریم عابدینی در خطبه های این هفته نماز جمعه قزوین، اظهار داشت: حضور پرشور مردم در انتخابات بیانگر بصیرت ملت ایران اسلامی و صیانت از آرمان های انقلاب اسلامی بود که در جهان نظیر ندارد.

وی، اعتقاد دینی به پیاده شدن اهداف انقلاب اسلامی را موجب حفظ وحدت و انسجام ملت ایران دانست و حضور گسترده مردم در انتخابات تقدیر و تشکر کرد.

عابدینی تصریح کرد: حضور مقتدرانه مردم در انتخابات موجب شادی دوستان انقلاب اسلامی و سرافکندگی دشمنان نظام شد.

امام جمعه موقت قزوین یادآور شد: 12 اسفند روز اقتدار و عزت ایران اسلامی و علیرغم تلاش دشمنان برای ممانعت از حضور مردم در انتخابات، مردم فریب استکبار را نخوردند و با حضور پرشور خود حماسه ای دیگر را رقم زدند.

وی در ادامه با اشاره به 22 اسفند سالروز تاسیس بنیاد شهید، گفت: شهدا الگوی ایران اسلامی هستند و بر گردن همه ما حق دارند. لذا همه ما وظیفه داریم با صیانت از آرمان های شهدا پاسدار خون ولی نعمتان انقلاب باشیم.

خطیب جمعه قزوین با بیان تحقق بیداری اسلامی در منطقه تصریح کرد: این روزها شاهد شکل گیری جنبش بزرگ ملل مسلمان بر ضد سرمایه داری و حکومتهای ظالم هستیم که به طور خودجوش در اکثر کشورها آغاز شده و تا قلب اروپا و آمریکا نیز پیش رفته است.

وی یادآور شد: انقلاب ایران الگوی بیداری اسلامی در منطقه شده و قیام مردم علیه استکبار و حکومتهای ظالم را همه گیر کرده است.

حجت الاسلام عابدینی اظهار امیدواری کرد: با تداوم انقلاب مردم منطقه شاهد فروپاشی حکومت های ظالم و وابسته به غرب و تحقق شکل گیری حکومت های مردمی در کشورهای اسلامی باشیم.