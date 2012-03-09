رعایت حقوق متقابل والی و مردم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام داود ضمیر رضوانی در خطبه های این هفته نماز جمعه شهرستان فیروزکوه افزود: ملت عزیز ایران اسلامی با حضور مثال زدنی در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، بار دیگر مهر تاییدی بر نظام و آرمانهای امام راحل و انقلاب زدند.

وی تاکید کرد: رعایت حقوق متقابل مردم و مسئولان، تضمین کننده بقا و دوام حکومت و مأیوس کننده دشمنان است.

امام جمعه موقت فیروزکوه بیان داشت: تنها با رعایت حقوق متقابل مردم و مسئولان است که زمان، زمان خوبی خواهد شد، می توان به بقای دولت امیدوار بود و دشمنان دندان طمع خود را از این کشور و نظام قطع خواهند کرد.

وی با بیان فرازی از خطبه امیر المؤمنین علی(ع) در باب حقوق متقابل والی و مردم، ادامه داد: در مسیر جنگ صفین، "ابن عباس" از آن حضرت می خواهد تا با مردمی که از ایران و عراق راهی سفر حج هستند روبرو شده و هر چه بیشتر شناخته شوند؛ امیرالمؤمنین(ع) که مشغول پینه زدن کفش خود بودند، فرمودند: "به خدا قسم که ارزش این کفش برای من از حکومت کردن بیشتر است و فقط زمانی که بتوانم حق مظلومی را از ظالم بستانم و یا به حقش برسانم برای من ارزش خواهد یافت" و فلسفه حکومت در آموزه های دینی ما نیز همین است.

ضمیر رضوانی تصریح کرد: مردم بر دین حاکمان خود هستند و اگر والیان صالح باشند، مردم نیز صالح خواهند شد و در صورتی حاکم می تواند در راه درست، ثابت قدم و استوار گام بر دارد که رعیت نیز همراه باشند و همراهی کنند.

امام جمعه موقت فیروزکوه با اشاره به کلامی از مقام معظم رهبری در دیدار با نمایندگان مجلس خبرگان که "ما باید سپاسگزار این مردم باشیم" افزود: بحمدالله این همراهی در همه ادوار و زمانها در طول سالهای پس از پیروزی انقلاب وجود داشته و انشاءالله این مسیر که نتیجه آن دست رد زدن بر سینه همه دشمنان و بدخواهان است، با قدرت ادامه خواهد یافت.