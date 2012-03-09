شیوع نارسایی مزمن کلیوی در ایران رو به افزایش است

به گزارش خبرنگار مهر، ‌دکتر محمدرضا نوروزی روز جمعه در همایش روز جهانی کلیه در تالار امام بیمارستان امام خمینی (ره) ، با اعلام اینکه بیماریهای مزمن در حال افزایش است، افزود: این وضعیت یک خطر بسیار بزرگ برای بخش سلامت ایجاد می‌کند چرا که این بیماران توان یک جامعه را برای رشد و پویایی کاهش می‌دهند.

وی تاکید کرد: بیماریهای مزمن فرد را ناتوان می‌کند و جامعه را نیز درگیر این افراد می‌کند.

این ارولوژیست با اشاره به بیماری نارسایی مزمن کلیوی اظهار کرد: شیوع این بیماری در حال افزایش است. افزایش فشار خون،‌ دیابت، ‌بیماریهای عفونی موجب گسترش بیماری‌های مزمن از جمله نارسایی مزمن کلیوی می‌شود.

وی افزود: دیالیز و پیوند از راه‌های درمان این بیماران است. این درمان‌ها در حال حاضر در ایران در دسترس است اما سرعت افزایش تعداد بیماران به علت کافی نبودن تعداد دهندگان کلیه چه از جسد و چه از فرد زنده در حال افزایش است که این وضعیت یک خطر محسوب می‌شود.

نوروزی با بیان اینکه نارسایی مزمن کلیه بیماری قابل کنترل در صورت تشخیص زودرس است، ‌اظهار کرد: کنترل قند خون بیماران دیابتی، تشخیص زودرس سنگ‌های ادراری و غیره موجب می‌شود که بتوان از نارسایی مزمن کلیه پیشگیری کرد و عوارض آن را کاهش داد.

وی تاکید کرد: اگرچه در زمینه تشخیص زودرس بیماریهای کلیوی پیشرفت کرده‌ایم ولی در این زمینه قصور هم داشته‌ایم. لازم است علاوه بر آموزش پزشکان، آموزش همگانی را از طریق اطلاع‌رسانی افزایش دهیم تا خانواده‌های بیماران مرگ مغزی به اهدای عضو بیماران خود ترغیب شوند.

نوروزی افزود: اهدای عضو از بیماران مرگ مغزی باید به عنوان یکی از اصول در بخش سلامت کشور مد نظر قرار گیرد،‌ چون تا چه زمانی می‌توانیم متکی به اهدای عضو از افراد زنده باشیم.

نایب رئیس سازمان نظام پزشکی در ادامه گفت: قدمت پیوند کلیه در ایران به پیش از پیروزی انقلاب اسلامی برمی‌گردد و در بیمارستان امام خمینی و با تلاشهای پزشکانی مانند دکتر سیم‌فروش پیوند کلیه از فرد زنده و جسد گسترش پیدا کرده است و خدمات پزشکی مناسبی فراهم شده است به گونه‌ای که در حال حاضر تعداد پیوند کلیه نسبت به تعداد جمعیت مناسب است.

نوروزی در پایان گفت: بیش از 25 مرکز پیوند کلیه در ایران فعالیت می‌کنند و بیش از 500 کادر پزشکی ویژه پیوند کلیه در کشورمان در حال فعالیت هستند.

در این مراسم از دکتر عزت‌الله عبدی، دکتر محسن نفر، دکتر ناصر سیم‌فروش، دکتر ایرج فاضل، مصطفی قاسمی،‌ دکتر محمدرضا نوروزی، دکتر احمد تارا، دکتر جلیل حسینی، دکتر بهروز برومند، دکتر میترا مهدوی مزده، دکتر علی ملک حسینی، دکتر فرید دادخواه و دکتر پورمند به علت تلاش‌هایشان در زمینه درمان بیماران کلیوی تقدیر شد. علاوه بر آن از برخی از خانواده‌های دهنده کلیه نیز قدردانی به عمل آمد.