رقابت ۱۳۷ هزار نفر در آزمون کاردانی ویژه مهارتی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در آزمون کاردانی ویژه دانشگاه ملی مهارت و موسسات آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی سال ۱۴۰۵ تعداد ۱۳۷ هزار و ۲۰۴ متقاضی ثبت نام کرده‌اند که از این تعداد ۵۴ درصد زن و ۴۶ درصد مرد هستند.

این آزمون صبح امروز جمعه ۲۰ شهریور ماه در ۱۰۸ حوزه‌ اصلی دانشگاه و موسسات آموزش عالی و ۲۰۷ حوزه فرعی در ۹۶ شهرستان در سراسر کشور برگزار شده است.

آزمون کاردانی ویژه دانشگاه ملی مهارت و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی سال ۱۴۰۵ برای متقاضیان مجموعه های ثبت نامی با آزمون شامل (۱۲) الکتروتکنیک، (۱۴) کامپیوتر، (۱۷) مکانیک خودرو، (۳۳) حسابداری) و (۳۸) تربیت بدنی برگزار شد.

در جلسه آزمون به متقاضیان یک بسته آزمونی داده خواهد شد که حاوی دفترچه سؤالات آزمون به همراه پاسخنامه است. این دفترچه آزمون شامل سؤالات دروس عمومی، پایه و تخصصی (شایستگی فنی و غیر فنی) در مجموع ۱۵۵ سؤال است و متقاضیان باید در مدت ۱۸۰ دقیقه باید به آن پاسخ دهند.

برای پذیرش در مجموعه های ثبت نامی: ۱۱ (الکترونیک)، ۱۵ (ساخت و تولید)، ۱۸ (صنایع فلزی)، ۱۹ (تاسیسات مکانیکی)، ۲۰ (صنایع چوب و مبلمان)، ۲۱ (چاپ)، ۲۲ (عمران)، ۲۳ (معماری)، ۲۵ (صنایع شیمیایی)، ۲۶ (صنایع نساجی)، ۲۷ (متالورژی)، ۲۸ (سرامیک)، ۲۹ (معدن)، ۳۰ (علوم دریایی)، ۳۴ (امور اداری)، ۳۵ (تربیت مربی کودک و مدیریت خانواده)، ۳۷ (طراحی و دوخت پوشاک)، ۳۹ (هنر)، ۴۳ (امور دامی)، ۴۸ (امور زراعی و باغی)، ۵۰ (ماشین های کشاورزی)، ۵۱ (صنایع غذایی)، ۵۳ (هتلداری)، ۵۴ (حمل و نقل) و ۵۵ (مکاترونیک) آزمون برگزار نخواهد شد و پذیرش دانشجو در این مجموعه هاصرفا بر اساس سوابق تحصیلی (معدل کل دیپلم) صورت می گیرد.