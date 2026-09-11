دو راهی شوم انتخابات رژیم صهیونیستی؛ از آشوب خیابانی تا جنگ داخلی

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: انتخابات پارلمانی رژیم صهیونیستی در بیست و هفتم اکتبر آینده و تنها چند روز پس از سومین سالگرد عملیات شکوهمند و بی سابقه طوفان الاقصی در تاریخ منازعه اسرائیل و فلسطین برگزار می‌شود. مواضع سرکردگان رژیم صهیونیستی در آستانه انتخابات نشان دهنده شکافی عمیق در درون رژیم است که پس از حمله غافلگیر کننده فلسطینی‌ها به‌ صورت ظاهری و موقت کاهش یافته بود، اما گفتمان تفرقه‌افکن و نشانه‌های میدانی آن بعد از مدتی تشدید شد.

نقش طوفان الاقصی در انتخابات رژیم صهیونیستی

اپوزیسیون رژیم صهیونیستی در تبلیغات انتخاباتی خود بر مقصر دانستن ائتلاف راست‌گرای حاکم به سرکردگی بنیامین نتانیاهو در قبال این «فاجعه» تمرکز کرده و ائتلاف او را «کابینه هفتم اکتبر» می‌نامد. نتانیاهو نیز در مقابل با تمام ابزارها و مهارت‌هایش تلاش کرده تا مسئولیت خود را در این شکست نفی کند.

دوقطبی‌ شدن؛ بزرگ‌ترین تهدید داخلی در سرزمین‌های اشغالی

در گزارش سالانه «مؤسسه سیاست‌های یهودی» درباره واقعیت جامعه صهیونیستی، شاخص‌هایی فاش شد که بازتاب‌دهنده وضعیتی «بدبینانه» در نگرش‌های افکار عمومی داخل اسرائیل است. این گزارش نشان داد که ۵۵ درصد اسرائیلی‌ها، دوقطبی‌ شدن داخلی را خطرناک‌ترین تهدید پیش روی خود می‌دانند.

همچنین این گزارش از افزایش نگرانی‌ها نسبت به تشدید شکاف داخلی پرده برداشت، به‌طوری که از هر ۱۰ صهیونیست، ۶ نفر معتقدند خطر واقعی وقوع خشونت‌های داخلی وجود دارد که ممکن است تا حد جنگ داخلی پیش برود. همچنین اعتماد بخش گسترده‌ای از سکولارها به آینده رژیم صهیونیستی کاهش یافته است، به‌گونه‌ای که نیمی از آن‌ها اذعان کرده‌اند که این سرزمین را امن‌ترین و مناسب‌ترین مکان برای نسل‌های آینده نمی‌بینند.

نتایج نظرسنجی‌های افکار عمومی که توسط شبکه‌های تلویزیونی صهیونیستی انجام می‌شود، در ایجاد فضای ملتهب میان رأی‌دهندگان موافق و مخالف نقش دارد. شبکه‌های نزدیک به اپوزیسیون نشان می‌دهند که آن‌ها پیشتاز هستند و به آستانه ۶۱ کرسی نزدیک می‌شوند و در آستانه شکست دادن اردوگاه نتانیاهو قرار دارند، آنها با توجه به افول نتانیاهو در برابر گادی آیزنکوت با اختلاف ۱۰ کرسی، وی را «مناسب‌ترین فرد برای نخست‌وزیری» آینده رژیم صهیونیستی معرفی می‌کنند.

این نظرسنجی‌ها همچنین این باور را در بخش وسیعی از اپوزیسیون ایجاد کرده است که دوران نتانیاهو به پایان رسیده و تصور بازگشت او به قدرت برایشان دشوار است. در صورت وقوع عکس این ماجرا، بخش بزرگی از آن‌ها ائتلاف حاکم را به تقلب در نتایج متهم خواهند کرد.

در مقابل، نتایج نظرسنجی‌های رسانه‌های نزدیک به ائتلاف حاکم (مانند شبکه ۱۴) بر پیروزی نتانیاهو و ائتلاف راست‌گرا تأکید دارد و اگر اپوزیسیون پیروز انتخابات شود، جریان‌های انتخاباتی موافق کابینه کنونی مدعی خواهد شد که اپوزیسیون، انتخابات را به هدف سرنگونی دولت راست‌گرا دستکاری کرده‌اند.

سناریوهای بدبینانه انتخابات اسرائیل

اگر نتایج نظرسنجی‌های تلویزیونی در خصوص پیشروی اپوزیسیون و عقب‌نشینی آشکار احزاب حاکم درست باشد و نتانیاهو و کابینه راست‌گرای وی در معرض سقوط قرار گیرد، بسیاری از طرفداران ائتلاف حاکم دچار شوک و انکار خواهند شد. این امر منجر به تحریکِ تندروترین چهره‌های آن‌ها برای رد نتایج خواهد شد؛ مسئله‌ای که ممکن است آن‌ها را به خیابان‌ها بکشاند و باعث درگیری با حامیان اپوزیسیون یا نیروهای امنیتی شود و بدترین سناریویی را که محافل صهیونیست نسبت به آن هشدار داده‌اند، رقم بزند. اگر نتانیاهو شکست را نپذیرد، درگیری داخلی در سرزمین های اشغالی قطعی خواهد بود.

برخی از نظریه پردازان، سناریوی جنگ داخلی در سرزمین‌های اشغالی را به ویژه در صورت پیروزی اپوزیسیون در انتخابات محتمل می‌دانند؛ چرا که احزاب ائتلاف حاکم و پایگاه انتخاباتی آن‌ها، در مقابله با مخالفان خود از خشونت پرهیز ندارند.

انتخابات رژیم صهیونیستی و افزایش فرار از اسرائیل

در مقابل، پیروزی نتانیاهو در افکار عمومی بسیاری از اعضای مخالفان کابینه، به مثابه پایان «اسرائیل» به عنوان سرزمینی که بتوانند در آن زندگی کنند، تلقی خواهد شد. درست مشابه کاری که حدود ۳۰۰ هزار نفر (طبق آمار رسمی) از زمان نبرد «طوفان الاقصی» انجام داده‌اند.

پیروزی اپوزیسیون در میان احزاب راست و راست افراطی صهیونیستی، به مثابه خطری وجودی تلقی خواهد شد که برای تحقق نیافتن آن، انجام هر کاری مجاز است و هیچ جایی برای راه‌حل میانه برای آن‌ها وجود ندارد. در هر دو حالت، پیروزی اپوزیسیون و رد نتایج توسط ائتلاف، یا پیروزی ائتلاف، آشوب ناشی از حالت اول، یا ناامیدی ناشی از نتیجه دوم، باعث خواهد شد که شمار بیشتری از حامیان اپوزیسیون و نخبگان صهیونیست، از سرزمین های اشغالی مهاجرت کنند.