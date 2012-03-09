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۱۹ اسفند ۱۳۹۰، ۱۸:۵۹

تشدید بحران اقتصادی در غرب/

اعتصاب بار دیگر سراسر اسپانیا را فرا می گیرد

اعتصاب بار دیگر سراسر اسپانیا را فرا می گیرد

همزمان با بدتر شدن اوضاع اقتصادی و افزایش تدابیر ریاضت طلبانه اتحادیه های کارگری اسپانیا از اعتصاب سراسری در روز 29 مارس (نهم فروردین) خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، پس از شکست مذاکرات اتحادیه های کارگری و دولت برای اصلاح شرایط کاری و افزایش دستمزدها، اعضای این اتحادیه ها در فراخوانی خواستار اعتصاب سراسری در اسپانیا در روز 29 مارس (نهم فروردین) شدند.

همچنین مردم اسپانیا 13 اسفند ماه با آمدن به خیابانهای شهر مادرید و چندین شهر این کشور اعتراض خود را به نرخ های بهره و نقش موسسات مالی در بحران مالی نشان دادند.

این تظاهرات درحالی برگزار شد که اسپانیا شاهد افزایش نرخ بیکاری است و در همین حال اتحادیه خلبانان اسپانیایی از دور جدیدی از اعتصابات در اعتراض به طرح شرکت هواپیمایی "ایبریا" برای تاسیس یک شرکت حمل و نقل هوایی با هزینه کمتر در 16 مارس تا 28 مه آینده خبر دادند.

کد مطلب 1555755

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