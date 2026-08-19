شروع لیگ برتر فوتسال با برد پرگل مس سونگون

به گزارش خبرنگار مهر، هفته نخست لیگ برتر فوتسال عصر امروز با برگزاری سه دیدار پیگیری شد که در پایان مس سونگون ورزقان به یک پیروزی پرگل دست یافت و دو مسابقه دیگر با تساوی به پایان رسید.

در یکی از دیدارهای امروز پالایش نفت اصفهان مقابل نگین تندیس قرچک قرار گرفت که این مسابقه در پایان با تساوی بدون گل خاتمه یافت تا دو تیم فصل جدید را با تقسیم امتیازات آغاز کنند.

در دیگر دیدار مس سونگون ورزقان به مصاف شهید شیری قزوین رفت و موفق شد با ارائه نمایشی برتر حریف خود را با نتیجه ۴ بر صفر شکست دهد. مس سونگون با این پیروزی قدرتمندانه شروعی موفق در فصل جدید لیگ برتر داشت.

در سومین بازی نیز دائم‌پناه مشهد و فولاد زرند ایرانیان برابر یکدیگر قرار گرفتند که این مسابقه با برتری یک بر صفر فولاد به پایان رسید.

رقابت‌های هفته نخست لیگ برتر فوتسال فردا نیز با برگزاری چهار دیدار دیگر ادامه خواهد یافت تا پرونده نخستین هفته مسابقات با انجام تمامی بازی‌ها بسته شود و تیم‌ها برای کسب امتیازات بیشتر در جدول رقابت کنند.