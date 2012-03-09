فرهاد پورغلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص دیدار تیم های فوتبال ملوان و شهرداری تبریز ضمن بیان مطلب فوق گفت: هر چه به انتهای رقابت های لیگ برتر نزدیکتر می شویم کار برای تیم ها سخت تر شده و حساسیت بازی ها نیز بیشتر می شود.

وی با بیان اینکه در نیمه اول به مراتب بهتر از نیمه دوم بازی کردیم گفت: در نیمه اول می توانستیم بیشتر از یک گل نیز بزنیم به طوری که بازیکنان ما دو، سه موقعیت خوب گلزنی را از دست دادند اما در نیمه دوم نتوانستیم خطرات جدی را روی دروازه شهرداری تبریز ایجاد کنیم چون در این خصوص نمی توان از بازی خوب بازیکنان تیم شهرداری گذشت.

سرمربی تیم فوتبال ملوان خاطرنشان کرد: در بازیهای قبلی که در انزلی مقابل حریفان خود انجام می دادیم موقعیت های زیادی را برای گل زدن به دست می آوردیم و اما به دلیل بازی خوب شاگردان مدیرروستا در نیمه دوم این بازی نتوانستیم دروازه شهرداری را با خطر جدی مواجه کنیم البته آنها در نیمه دوم به بازی مستقیم روی آورده بودند.

پورغلامی با تاکید بر اینکه با اینکه موقعیت های زیادی را بویژه در نیمه دوم نداشتیم اما خوشبختانه 3 امتیاز ارزشمند خانگی را بدست آوردیم گفت: وقفه ای که در رقابت های لیگ برتر افتاد این بار به سود تیم ملوان بود.

وی در پاسخ به قرعه ایران در مرحله چهارم مقدماتی جام جهانی تاکید کرد: خوشبختانه در این مرحله از رقابت ها تیم ملی فوتبال ایران در گروه خوبی قرار گرفته است به غیر از تیم کره جنوبی اگر نتوانیم تیم های دیگر را شکست دهیم بهتر است که به جام جهانی نرویم. در این مقطع زمانی باشگاهها وظیفه دارند که از تیم ملی حمایت کنند.

سرمربی تیم فوتبال ملوان در خصوص حل مشکلات بازیکنان این تیم افزود: من از بازیکنانم تشکر می کنم که سختی های مالی باشگاه را تحمل می کنند مشکلاتی که هنوز هم وجود دارد.

وی در خصوص دیدار تیم های فوتبال ملوان و داماش در هفته بیست و هشتم رقابت های لیگ برتر گفت: ما برای تثبیت و ارتقا جایگاه خود در جدول رده بندی در هر بازی برای بردن به زمین مسابقه می رویم بنابراین سه امتیاز بازی را داماش برای ما اهمیت زیادی دارد.

پورغلامی در خاتمه در پاسخ به این پرسش که چه توصیه ای به هواداران دو تیم ملوان و داماش دارید گفت: من توصیه ای ندارم چون توصیه من بیهوده است و در آن بازی احتمال دارد که اتفاقات زیادی مانند گذشته بیافتد. در واقع اینها مشکلاتی است که سالهاست در دربی گیلان وجود داشته و هنوز هم حل نشده است.

دیدار تیمهای فوتبال ملوان و هرداری تبریز از هفته بیست و هفتم رقابتهای لیگ برتر ساعت 16 چمعه در ورزشگاه تختی انزلی به پایان رسید و با برتری یک بر صفر تیم میزبان به پایان رسید.