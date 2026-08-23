سفیر ایران وضعیت وخیم نظامیان آمریکا را فاش کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم جلالی سفیر ایران در مسکو، در مصاحبه با خبرگزاری «ریا نووستی»، وضعیت روحیه نیروهای نظامی آمریکا را اسفبار توصیف کرد.
سفیر ایران در این مصاحبه گفت: گفته می شود وضعیت زیرساخت ها، تغذیه، تدارکات و روحیه در میان نیروهای آمریکایی چنان وخیم است که علاوه بر موارد خودکشی، شماری از افراد نیز در درگیری های جمعی جان خود را از دست دادهاند.
کاظم جلالی افزود: با اینکه پنتاگون و مقامات آمریکایی این موضوع را تأیید نمی کنند، اما در مورد وضعیت نامناسب تجهیزات و نیروها تردیدی وجود ندارد.
از دیدگاه وی، این وضعیت ناشی از محاسبات نادرست و راهبردی مقامات آمریکایی در خصوص توان مقاومت مردم ایران است.
گفتنی است که در ۲۸ فوریه (۹ اسفند ماه سال ۱۴۰۴) آمریکا و رژیم صهیونیستی حملات غیرقانونی را علیه اهدافی در داخل ایران آغاز کردند که با واکنش تلافی جویانه طرف ایرانی مواجه شد.
در اواسط ماه ژوئن، تهران و واشنگتن تفاهم نامهای موسوم به تفاهم نامه اسلام آباد برای توقف خصومتها امضا کردند، اما باز هم بارها از سوی واشنگتن نقض شد و به جهانیان ثابت کرد که واشنگتن هرگز به دنبال مذاکره و رایزنی نبوده و نیست.
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