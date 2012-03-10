کارگاه شعر طنز در سنندج برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، در راستای ارتقاء سطح دانش شاعران استان و با همکاری و مشارکت دفتر طنز حوزه هنری کشور کارگاه آموزشی شعر طنز با حضور "محمد رمضانی فرخانی" از شاعران برجسته کشور کارگاه اموزشی شعر طنر روز سه شنبه 23 اسفند 90 در سنندج برگزار می شود.

سرپرست حوزه هنری استان کردستان ضمن اعلام این خبر افزود: در این کارگاه "محمد رمضانی فرخانی" از شاعران توانمند کشور مبانی شعر را در حوزه شعر طنز در یک کارگاه آموزشی سه ساعته تشریح می کند.

امین مرادی افزود: این دوره به منظور بالا بردن سطح دانش هنرمندان شاعر استان کردستان برگزاری می شود و انتظار می رود که شاهد مشارکت و حضور خوب شاعران استان در این کارگاه آموزشی یک روزه باشیم.

وی از برگزاری این دوره ها در سطوح مختلف مقدماتی، تکمیلی و پیشرفته با استفاده از مجرب ترین اساتید دانشگاهی کشور و به صورت مستمر خبر داد و گفت: در نظر است برگزاری این کارگاه ها با استفاده از توان هنرمندان و اساتید شناخته شده کشوری و براساس سیاست ها و اهداف در نظر گرفته شده برای ارتقاء سطح دانش و آگاهی هنرمندان استان در سنندج برگزار شود.

سرپرست حوزه هنری استان کردستان در پایان افزود: علاقمندان برای حضور در این کارگاه می توانند با مراجعه حضوری به واحد آفرینش های ادبی حوزه هنری استان کردستان واقع در خیابان فلسطین - روبروی فرمانداری سنندج و یا با شماره تماس 3243624 و 3227125 ثبت نام کنند.

محمد رمضانی فرخانی از شاعران برجسته کشوری است که تاکنون چندین جلد کتاب از سوی منتشر شده است.