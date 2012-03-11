تأویل روحانی مضمون اصلی "واقع انگاری رنگ ها و علم میزان"

به گزارش خبرنگار مهر، مضمون اصلی کتاب "واقع انگاری رنگ ها و علم میزان"، تأویل روحانی است. نه فقط کتب آسمانی بلکه همه مظاهر آفاقی و انفسی حضرت حق موجبات چنین تأویلی را فراهم می سازند. حکیمان شیعی با الهام از تعالیم پیامبر(ص) و امام معصوم(ع) در این میدان گوی سبقت را ربوده اند.

این کتاب شرحی بر ژرف اندیشی های تأویلی و یا به تعبیر ابن عربی، سوارکاری ها و شهسواری های تأویلی برخی از این حکیمان، البته به روشی بدیع و امروزین است.

کتاب در دو فصل تنظیم شده است: فصل اول در مورد علم میزان و تطابق های میان عوالم در عرفان اسلامی است که به بخش های مختلفی مانند علم میزان، میزان هفت و دوازده، میزان نوزده، میزان بیست و هشت، شهسواری [یا رکبان] غیب و علم تطابقات تقسیم شده است.

در فصل دوم هم که به اعتقاد به واقعیت عینی رنگ ها رمزپردازی رنگ ها در جهان شیعه اختصاص دارد موضوعاتی مانند درباره تصوری از رنگ که کل عوالم را شامل می شود، درباره نسبت حقیقی میان رنگ و نور، چگونه هر مرکب، خواه متعلق به عالم محسوس باشد و ... خواه متعلق به عالم فوق محسوس دارای رنگ است، چگونه رنگ ها در عوالم غیب و شهادت ایجاد شده اند و تأویل قرآن و تأویل رنگ بررسی شده است.

پیشگفتار، درآمد، پی نوشت فصل اول، پی نوشت های فصل دوم، خاتمه، واژه نامه خارجی ـ فارسی و واژه نامه فارسی ـ خارجی و نمایه هم از دیگر بخش های این کتاب هستند.

دکتر رحمتی پیشگفتار مفصلی بر این اثر نوشته است، در بخشی از این پیشگفتار آمده است: کتاب واقع انگاری رنگ ها و علم میزان ترجمه دو جستار از هانری کربن است همراه با بخشی که مترجم بدان افزوده است. دو جستاری که از کربن ترجمه شده در اصل درس خطابه هایی است که طی دو سال متوالی (1973 و 1972 ) در همایش ارانوس ایراد و سپس در نشریه ارانوس منتشر شده است. جستار اول علم میزان و جستار دوم واقع انگاری رنگ هاست.

وی می افزاید: این جستارها پس از مرگ کربن به همراه سه جستار دیگر در کتابی با عنوان "معبد و مکاشفه" به زیور طبع آراسته شد. در حقیقت دو جستار فعلی را می توان مقدمه ای برای فهم سه جستار دیگر دانست که مشخصا موضوع بحث آنها مکاشفه معبد و تأویل معبد ظاهری به معبد باطنی یا به تعبیر دیگر استحاله کعبه گل به کعبه دل است. موضوع اصلی این دو جستار را می توان تأویل دانست؛ خواه تأویل متن باشد و خواه تأویل نفس، خواه تأویل اعداد باشد و خواه تأویل الوان.

کتاب "واقع انگاری رنگ ها و علم میزان"تألیف هانری کربن با ترجمه دکتر انشاء الله رحمتی در شمارگان 1650 و به بهای 75000 ریال منتشر شده است.