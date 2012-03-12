تکواندو و عبور از سال طلایی با چاشنی حاشیه/ برکناری بهترین مربی جهان!

به گزارش خبرنگار مهر، تکواندو ایران که در چند سال گذشته روند رو به رشدی را دنبال می کرد در سال 90 نیز همین روند را ادامه داد و موفق شد در رقابتهای قهرمانی جهان بر سیطره 40 ساله کره جنوبی در این مسابقات پایان دهد.

در واقع سال 90 برای تکواندو ایران از دو منظر قابل اهمیت بود، اول حضور در رقابتهای جهانی و دوم کسب سهمیه المپیک که در بخش مردان کلیه اهداف تعیین شده محقق شد و در بخش بانوان با کسب یک سهمیه توسط حاجی پور توفیق نسبی به دست آمد.

تیم ملی تکواندو ایران برای حضور در بیستمین دوره رقابتهای قهرمانی جهان هفتم اردیبهشت ماه وارد "گیونجو"ی کره جنوبی شد و رضا مهماندوست که بعد از نایب قهرمانی در رقابتهای 2009 کپنهاگ قول قهرمانی در زادگاه تکواندو را داده بود به وعده خود عمل کرد و تیم ایران با کسب سه طلای کرمی، نصر و عبداللهی، نقره معتمد و دو برنز رجلی و باقری سکوی نخست رقابتهای جهانی را به خود اختصاص داد.

این رقابتها اهمیت دو چندانی برای تکواندو ایران داشت. در تاریخ چهل ساله این مسابقات هیچ تیمی غیر از کره جنوبی در 19 دوره قبلی موفق نشده بود سکوی قهرمانی را از آن خود کند و ایران با کسب 74 امتیاز و با 13 امتیاز اختلاف در خاک کره، جام قهرمانی را از این تیم گرفت. در همین مسابقات بود که رضا مهماندوست سرمربی ایران بهترین مربی دنیا معرفی شد.

پس از رقابتهای جهانی تیم ایران با چهار تکواندوکار راهی رقابتهای کسب سهمیه المپیک در باکو شد که محمد باقری معتمد و یوسف کرمی موفق شدند با رسیدن به دیدار پایانی بلیط خود را برای سفر به لندن ok کنند. ولی سوسن حاجی پور و راحله آسمانی از رسیدن به این مهم بازماندند.

در حالی که تکواندو در چند سال اخیر یکی از کم حاشیه ترین فدراسیون ها بود، به یکباره سرمربی موفق تیم ملی 16 مهرماه در اعتراض به قرارداد و نحوه پرداخت حقوق خود استعفا داد و فدراسیون نیز پس از بازشدن این جریان و بحث و جدل هایی که در مطبوعات و رسانه ها منتشر شد با این استعفا موافقت کرد و 5 آبان ماه نیز فریبرز عسگری هدایت تیم ملی را برعهده گرفت تا بهترین مربی دنیا با تیم ملی وداع کرده المپیکی های تکواندو بدون او برای حضور در لندن 2012 آماده شوند

البته حضور هادی ساعی به عنوان مدیر تیم های ملی این امیدواری را ایجاد کرد تا با حمایت و نظارت او و تلاش عسگری و همکارانش ، به موفقیت در المپیک امیدوار بود.

قهرمانی تیم منتخب نیروهای مسلح ایران در المپیک ارتش های جهان و تکواندوکاران دانشجو در مسابقات قهرمانی آسیا و درخشش همین دانشجویان در یونیورسیاد "شنزن" و انتخاب شهرام اربابی برای قضاوت در المپیک 2012 از دیگر موفقیت های تکواندو در سال 90 بود.

در این بین باید به سقوط چهار پله ای پومسه روها در رقابتهای جهانی "ولادی وستوک" روسیه نیز اشاره کرد. این تیم که سه دوره اول رقابتهای جهانی را با عنوان نایب قهرمانی پشت سر گذاشته و دو دوره قبل نیز عناوین سوم و چهارم را کسب کرده بود در جام ششم به روند نزولی خود ادامه داد و با کسب دو مدال نقره و شش برنز و چهار پله نزول عنوان هشتم را کسب کرد.

انتخاب هیئت تکواندو تهران به هیئت ورزشی برتر دراستان تهران و هیئت تکواندو نمونه در کل کشور نیز از مهمترین اخبار تکواندو در سال 90 بود. جمشید سهرابی و همکارانش با برنامه ریزی مدون و اجرای دقیق آن برای ششمین سال متوالی است که به این مهم دست پیدا می کنند.

اصغر رحیمی ناظر کمیته ملی المپیک در تکواندو پیرامون وضعیت تکواندو در سال 90 به خبرنگار مهر گفت: معتقدم تکواندو با کسب سه سهمیه المپیک و ایستادن روی سکوی قهرمانی جهان سال موفقی را پشت سر گذاشت ولی نباید از حواشی کنار رفتن مهماندوست به سادگی گذشت.

وی افزود: البته تیم ملی به آرامش رسیده و ملی پوشان به خوبی با شرایط جدید هماهنگ شده و اکنون تمرینات خوبی را زیر نظر کادر فنی پشت سرمی گذارند.

دبیر ستاد بازیهای المپیک در مورد آسیب دیدگی ملی پوشان گفت: ما از فدراسیون پزشکی در این مورد خواستیم شرایط را بررسی و گزارش دهد که این گزارش حاکی از روند بهبودی و تکمیل آن تا پایان سال بود.

رحیمی ادامه داد: سال 91 برای تکواندو اهمیت دو چندانی دارد و باید نمایندگان خود را برای حضور در میدانی بزرگی چون المپیک آماده کنیم. این رویداد بزرگ خیلی مهم است و تکواندو هم به دنبال موفقیتی بیشتر از پکن است.

تکواندو ایران در سال آینده که بزودی آغاز می شود حضور در رقابتهای قهرمانی نوجوانان جهان، نوجوانان و بزرگسالان آسیا، جام جهانی، قهرمانی پومسه آسیا و از همه مهمتر المپیک 2012 لندن را پیش رو دارد.

کادر فنی تیم ملی باید برای انتخاب دو نماینده اصلی اعزامی به المپیک استراتژی مشخصی را دنبال کند. ملی پوشان آسیب دیده هستند و دیدارهای انتخابی شاید تکرار حواشی قبل از پکن باشد.