پرداخت ۱۲۹ میلیارد تومان تسهیلات به بخش صنعت و مشاغل رزن

مجید عریلو در گفتوگو با خبرنگار مهر ضمن تبریک هفته دولت و قدردانی از تلاش اصناف و دستگاههای اجرایی شهرستان، اظهار کرد: حدود سه هزار و ۷۰۰ واحد صنفی در شهرستان رزن فعالیت دارند که با وجود افزایش قیمتها، نوسانات نرخ ارز و مشکلات اقتصادی، همچنان در کنار مردم و نظام جمهوری اسلامی به فعالیت خود ادامه میدهند.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه صنعت و معدن افزود: در یک سال و نیم گذشته طرح توسعه شرکت «بیمازن» با سرمایهگذاری حدود ۳۵ میلیارد تومان و اشتغال اولیه ۶۰ نفر افتتاح شد و همچنین یک واحد صنعتی جدید با سرمایهگذاری حدود ۴۰۰ میلیارد تومان و اشتغال ۱۷ نفر مورد بهرهبرداری قرار گرفت.
رئیس اداره صمت شهرستان رزن ادامه داد: در این مدت حدود ۱۲۹ میلیارد تومان تسهیلات در حوزههای مختلف پرداخت شده که بخشی از آن به مشاغل خانگی و حوزه بانوان اختصاص داشته است. همچنین حدود ۱۵ میلیارد تومان تسهیلات در حوزههایی مانند خیاطی و قالیبافی پرداخت شده است.
عریلو با اشاره به حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی شهرستان بیان کرد: برای توسعه فعالیتهای صنعتی، بازدیدها و جلسات متعددی با واحدهای تولیدی و مسئولان استانی برگزار و هماهنگیهای لازم برای حضور و بازدید مدیران استانی از واحدهای صنعتی شهرستان انجام شده است.
وی با اشاره به حوزه مشاغل خانگی گفت: برای صدور مجوز ۷۲ واحد مشاغل خانگی در روستای «ساحه» هماهنگیهای لازم انجام و با همکاری بنیاد علوی و مجموعه صمتچ تسهیلات مورد نیاز بخشی از این واحدها پرداخت شد.
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت رزن در ادامه به اقدامات انجامشده در حوزه اصناف و نانواییها اشاره کرد و گفت: با همکاری اتحادیه نانوایان موضوع تجهیز نانواییها به موتور برق پیگیری شد و تعداد قابل توجهی از واحدهای نانوایی شهرستان به تجهیزات مورد نیاز مجهز شدند تا در زمان قطعی برق، فعالیت آنها با مشکل مواجه نشود.
عریلو افزود: در حوزه نظارت و تنظیم بازار نیز جلسات مستمر برگزار شده و سال گذشته ۱۲ جلسه تنظیم بازار تشکیل دادیم و از ابتدای سال جاری نیز تاکنون ۶ جلسه تنظیم بازار برگزار شده است.
وی با اشاره به تشدید نظارتهای بازار گفت: در یک سال گذشته گشتهای مشترک با همکاری دستگاههای مختلف برگزار و به شکایتهای مردمی رسیدگی شده و در مجموع ۴۱۲ مورد گشت و بازرسی مشترک در شهرستان انجام شده و با واحدهای متخلف برخورد لازم صورت گرفته است.
رئیس اداره صمت شهرستان رزن ادامه داد: با توجه به شرایط اقتصادی کشور و افزایش قیمتها تلاش ما این بوده که با حضور مستمر در بازار، چ از ایجاد کمبود کالا و اقلام ضروری جلوگیری کنیم و آرامش نسبی بازار شهرستان حفظ شود.
عریلو با اشاره به تشکیل قرارگاه نظارتی شهرستان گفت: رزن از نخستین شهرستانهایی بود که پس از ابلاغ تشکیل قرارگاه نظارتی، این قرارگاه را تشکیل داد و برنامهریزی لازم برای تشدید نظارتها و کنترل بازار انجام شد.
وی همچنین به برنامهریزی برای مقابله با شرایط بحرانی اشاره کرد و افزود: در مناسبتها و شرایط مختلف از جمله ماه رمضان، نوروز، شب یلدا، بازگشایی مدارس، تغییرات نرخ ارز و همچنین شرایط جنگی، برنامههای نظارتی و تنظیم بازار در شهرستان اجرا شد و تلاش کردیم نیازهای مردم بدون وقفه تامین شود.
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان رزن با بیان اینکه اصناف شهرستان در شرایط سخت اقتصادی دستوپنجه نرم میکنند، تصریح کرد: افزایش قیمتها، نوسانات نرخ ارز و نااطمینانیهای اقتصادی فشار زیادی بر واحدهای صنفی وارد کرده است، اما اصناف شهرستان در این شرایط همراه مردم بودهاند و تلاش کردهاند خدمات خود را ادامه دهند.
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