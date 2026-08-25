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۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۲۴

صدور ۸ پروانه تاسیس گلخانه در یک هفته در رزن

صدور ۸ پروانه تاسیس گلخانه در یک هفته در رزن

همدان-فرماندار رزن با تاکید بر ضرورت توسعه کشت‌های گلخانه‌ای گفت: در یک هفته گذشته هشت پروانه تاسیس گلخانه در رزن صادر شده که ۶ مورد مربوط به بخش سردرود و ۲ مورد مربوط به بخش مرکزی است.

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد جهانیان عصر سه شنبه در نوزدهمین جلسه ستاد توسعه گلخانه‌های شهرستان رزن، اظهار کرد: روند اجرای طرح توسعه گلخانه‌ها و فرآیند صدور مجوزها در شهرستان رزن مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: از هفته گذشته تاکنون هشت پروانه تاسیس گلخانه در شهرستان رزن صادر شده است که نشان‌دهنده روند مناسب توسعه این بخش و استقبال سرمایه‌گذاران از کشت‌های گلخانه‌ای است.

فرماندار رزن با بیان اینکه مزایای احداث گلخانه قابل مقایسه با کشاورزی سنتی نیست، تصریح کرد: توسعه کشت‌های گلخانه‌ای می‌تواند تحول مهمی در اقتصاد و درآمد کشاورزان ایجاد کند و زمینه افزایش بهره‌وری در مصرف آب و زمین را فراهم آورد.

جهانیان ادامه داد: حتی در شرایط جنگی نیز گلخانه‌ها توانستند تولید خود را حفظ کرده و محصولات تولیدی خود را به بازار عرضه کنند و در برخی موارد محصولات گلخانه‌ای با قیمت بالاتری نسبت به گذشته به فروش رسیدند.

وی تاکید کرد: توسعه گلخانه‌ها علاوه بر افزایش تولید و بهره‌وری زمینه ایجاد درآمد پایدار برای کشاورزان و تقویت اقتصاد کشاورزی شهرستان را فراهم می‌کند و باید با جدیت دنبال شود.

کد مطلب 6927628

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