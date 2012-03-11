24 هزار تماس به آتش نشانی بیرجند مزاحمت تلفنی است

به گزارش خبرنگار مهر، علی حسینی پیش از ظهر یکشنبه در نشست خبری با بیان اینکه امسال 25 هزار و 837 مورد تماس تلفنی ثبت شده است، اظهار داشت: از این تعداد تنها یک هزار و 516 مورد منجر به انجام عملیات و مابقی مزاحمت تلفنی بوده است.

وی همچنین از کاهش 10 درصدی اتفاء حریق طی سال جاری در بیرجند خبر داد و افزود: میزان اتفاء حریق در سال جاری تنها 411 مورد بوده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته از کاهش 10 درصدی برخوردار بوده است.

حسینی به علل کاهش حریق طی سال جاری در سطح شهر بیرجند اشاره کرد و گفت: این امر به دلیل انجام برنامه های آموزش عمومی شهروندان محقق شده است.

وی با اشاره به اینکه امداد رسانی در 11 ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 14 درصد افزایش داشته است، تصریح کرد: طی این مدت 378 مورد امدادرسانی انجام شده که بخش اعظمی از آن به تلفات جاده ای و همکاری با اورژانس و هلال احمر اختصاص دارد.

حسینی در ادامه بر ضرورت تهیه و یا شارژ کپسولهای اتفاء حریق در ادارات، منازل و اماکن تجاری تاکید کرد و بیان داشت: علیرغم هشدارهای مستمر، در بیرجند دو شرکت بدون اخذ مجوز از مراجع ذی صلاح، اقدام به توزیع و شارژ کپسول های آتش نشانی می کنند.

وی با بیان اینکه به دلیل گرانی قیمت، نامرغوب بودن و استفاده از شارژ غیر مجاز، کپسول این شرکت ها فاقد استاندارد است، تاکید کرد: در این راستا باید اطلاع رسانی جامعی به منظور تهیه کپسول های اتفاء حریق از آتش نشانی انجام شود.

سرپرست سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بیرجند با بیان اینکه طی دو سال گذشته بالغ بر شش هزار کپسول در بیرجند توزیع شده است، افزود: به منظور افزایش ضریب امنیت و گسترش فرهنگ ایمنی به طور مستمر هر شش ماه با مشترکان تماس گرفته و شارژ مجدد آن یادآوری می شود.

وی تعداد ایستگاه های ثابت بیرجند را پنج مورد و ایستگاه های سیار را سه مورد عنوان کرد و بیان داشت: هم اکنون امکانات و تجهیزات موجود در آتش نشانی از وضعیت مطلوبی برخوردار است.

حسینی به وجود 25 دستگاه خودروی سبک و سنگین در ایستگاه های آتش نشانی بیرجند اشاره کرد و ادامه داد: همچنین یک دستگاه بالا بر به ارتفاع 37 متر و با اعتباری بالغ بر 15 میلیارد ریال از کشور فنلاند خریداری شده که بزودی به ناوگان آتش نشانی اضافه می شود.

سرپرست سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بیرجند در خصوص امکانات و تجهیزات آتش نشانی بیرجند، یادآور شد: در حال حاضر این مجموعه دارای 135 نفر پرسنل بوده که 50 درصد این نیروها دانشجوی مرکز علمی کاربردی آتش نشانی در بیرجند هستند.