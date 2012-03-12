ماراتن قیمتی نفت ایران و برنت در بازار جهانی/ سونامی قیمت بنزین در آمریکا و ژاپن

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با افزایش قیمت نفت برنت دریای شمال و نفت شیرین سبک پایه بورس نیویورک (دبلیو.تی.آی)، بهای نفت خام سبک و سنگین ایران هم در بازارهای جهانی با افزایشی چند دلاری همراه بوده است.

در آخرین معاملات انجام گرفته در بازار جهانی نفت، بهای هر بشکه نفت در بازار نیویورک با 42 سنت افزایش، به 106 دلار و 58 سنت رسیده است.

در بازار آی.سی.یی لندن هم بهای نفت برنت دریای شمال برای تحویل در ماه آوریل، با یک دلار و 32 سنت افزایش، در سطح 125 دلار و 44 سنت برای هر بشکه تثبیت شده است.

این در حالی است که بهای هر بشکه نفت خام سبک ایران در بازارهای آسیایی با افزایشی معادل 2 دلار حدود 125 دلار و 61 سنت به مشتریان آسیایی تحویل داده شده است.

از این رو همزمان با افزایش یک دلار و 80 سنتی بهای نفت خام سبک ایران در معاملات آسیایی نسبت به ششم مارس سالجاری میلادی، قیمت نفت خام ایران حدود 17 سنت بالاتر از نفت برنت دریای شمال معامله شده است.



مدیریت امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران هم با انتشار گزارشی درباره آخرین وضعیت قیمت فروش نفت خام سبک و سنگین صادراتی ایران، اعلام کرد: نهم ماه مارس سالجاری میلادی نفت خام سبک ایران نهم مارس 2012 میلادی برای عرضه در بازارهای شمال غرب اروپا، حوزه مدیترانه و آفریقای جنوبی به ترتیب به 124 دلار و 34 سنت، 122 دلار و 29 سنت و 124 دلار و چهار سنت به مشتریان خارجی تحویل داده شده است.



میانگین قیمت نفت خام سبک صادراتی ایران از ابتدای ماه مارس 2012 میلادی تاکنون حدود 122 دلار و 94 سنت به مشتریان خارجی تحویل داده شده است.



در همین حال، بهای نفت خام سنگین ایران هم در یک هفته گذشته با افزایش چند دلاری در بازارهای چهار گوشه جهان معامله شده است به طوری‌که نفت خام سنگین ایران با بهای 124 دلار و 9 سنت به مشتریان آسیایی فروخته شده است.



قیمت نفت خام سنگین ایران برای عرضه در بازارهای شمال غرب اروپا، حوزه مدیترانه و آفریقا به ترتیب به 122 دلار و 99 سنت، 120 دلار و 89 سنت و 122 دلار و 69 سنت معامله شده است.

سونامی قیمت بنزین در آمریکا و ژاپن

به گزارش مهر، با افزایش قیمت طلای سیاه در بازارهای آسیایی، اروپا و آمریکا، بهای بنزین به عنوان یکی از استراتژیک ترین فرآورده های نفتی جهان هم از این گرانی قیمت در امان نماند.

بر این اساس بنزین سوپر بدون سرب در بازارهای خلیج فارس، مدیترانه، شمال اروپا، آمریکا، ژاپن و سنگاپور به ترتیب 1154.12، 1131.75، 1124.25، 1185.75، 1195.49، 1176.22 دلار به ازای هر تن تحویل خریداران شده است.

به عبارت دیگر، در سه روز گذشته قیمت بنزین در ازارهای خلیج فارس، مدیترانه، شمال اروپا، آمریکا، ژاپن و سنگاپور به ترتیب 23.22، 43.25، 37.75، 32.19، 23.22 و 23.05 دلار گران تر شده است.

این در حالی است که شرکت اکسون موبیل آمریکا هفته جاری به طور رسمی اعلام کرده است: در صورت مسدود شدن تنگه هرمز توسط ایران و اختلال در عبور نفتکش ها، بنزین در ایالات متحده آمریکا سهمیه بنذی خواهد شد.