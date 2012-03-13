گزارش مهر از هفته بیست و هفتم لیگ/ استقلال سقوط کرد، پرسپولیس درجا زد!

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و هفتمین هفته از مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور طی روزهای گذشته با برگزاری 9 بازی پیگیری شد که طی آن تیم‌های ملوان بندرانزلی، سایپای البرز، نفت تهران، ذوب آهن اصفهان و تراکتورسازی تبریز مقابل حریفان خود به برتری رسیدند و چهار بازی نیز با نتیجه تساوی خاتمه یافت.

در این هفته شاهد 13 جابجایی در جدول رده بندی لیگ برتر بودیم که بیشترین صعود از آن تیم ملوان بندرانزلی با 2 پله صعود بود و تیم فجرسپاسی شیراز با سه پله سقوط بیشترین تنزل را در جدول رده بندی لیگ برتر داشت.

- نتایج دیدارهای هفته بیست و هفتم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

* فولاد خوزستان یک - داماش گیلان یک

گل‌ها: ساسان انصاری (64) برای فولادخوزستان و محمد غلامی (6) برای داماش گیلان

* ملوان بندرانزلی یک - شهرداری تبریز صفر

گل: محسن مسلمان (34)

* سایپای البرز 5 - فجرسپاسی شیراز صفر

گل‌ها: کریم انصاری‌فرد (17، 21 و 86)، سجاد شهباززاده (48) و عباس محمدرضایی (76)

* مس سرچشمه یک - نفت تهران 2

گل‌ها: مجتبی ترشیز (66) برای مس سرچشمه و محمدحسین مهرآزما (36) و مارکو لوپز (53) برای تیم نفت تهران

* شاهین بوشهر یک - صنعت نفت آبادان یک

گل‌ها: هادی شکوری (24) برای شاهین و حسین محمود (84) برای صنعت نفت

* ذوب آهن اصفهان 2 - صبای قم یک

گل‌ها: محمد قاضی (61) و پیام صادقیان (90) برای ذوب آهن و رضا عنایتی (63) برای صبای قم

* راه آهن شهرری 2 - استقلال تهران 2

گل‌ها: بهادر عبدی (2) و حسین کاظمی (16) برای راه آهن و جی لوید ساموئل (25) و پژمان منتظری (53) برای استقلال

* تراکتورسازی تبریز یک - سپاهان اصفهان صفر

گل: رودریگو توسی (57)

* پرسپولیس یک - مس کرمان یک

گل‌ها: جواد کاظمیان (34) برای پرسپولیس و محسن خلیلی (12) برای مس کرمان

جدول رده بندی لیگ برتر

تیم بازی برد تساوی باخت گل‌زده گل‌خورده تفاضل امتیاز ملاحظات 1- سپاهان اصفهان 27 15 7 5 42 20 22+ 52 - 2- تراکتورسازی تبریز 27 14 7 6 47 31 16+ 49 یک پله صعود 3- استقلال تهران 26 14 6 6 43 29 14+ 48 یک پله سقوط 4- نفت تهران 27 12 8 7 34 29 5+ 44 یک پله صعود 5- صبای قم 27 11 9 7 34 31 3+ 42 یک پله سقوط 6- ذوب آهن اصفهان 27 9 12 6 24 26 2- 39 یک پله صعود 7- فولاد خوزستان 27 10 8 9 31 26 5+ 38 یک پله سقوط 8- پرسپولیس 27 8 11 8 38 37 1+ 35 - 9- سایپای البرز 27 8 10 9 39 29 10+ 34 یک پله صعود 10- صنعت نفت آبادان 27 9 7 11 38 47 9- 34 یک پله سقوط 11- ملوان بندرانزلی 26 8 9 9 26 23 3+ 33 2 پله صعود 12- داماش گیلان 27 8 8 11 27 35 8- 32 - 13- مس کرمان 27 8 7 12 24 32 8- 31 یک پله صعود 14- فجرسپاسی شیراز 27 8 7 12 28 37 9- 31 سه پله سقوط 15- راه آهن شهرری 27 5 14 8 30 34 4- 29 - 16- شاهین بوشهر 27 5 13 9 23 30 7- 28 یک پله صعود 17- شهرداری تبریز 27 5 12 10 28 36 8- 27 یک پله سقوط 18- مس سرچشمه 27 4 7 16 19 43 24- 19 -

جدول گلزنان لیگ برتر

در هفته بیست و هفتم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور 23 گل از خط دروازه‌ها گذشت که میانگین 5/2 گل در هر بازی است. در پایان این هفته همچنان فونیکه سی، مهاجم مالیایی تیم صنعت نفت آبادان همچنان با 18 گل‌زده صدرنشین جدول گلزنان است.

18 گل: فونیکه سی (صنعت نفت آبادان)

17 گل: کریم انصاری‌فرد (سایپای البرز)

15 گل: رضا عنایتی (صبای قم)

10 گل: مجتبی جباری (استقلال)، رضا نوروزی (فولاد خوزستان) و علی کریمی (پرسپولیس)

9 گل: مهدی رجب‌زاده (فجرسپاسی شیراز)، امید عالیشاه (راه آهن شهرری) و فرهاد مجیدی (استقلال تهران)

8 گل: عماد محمدرضا (سپاهان اصفهان)، رودریگو توزی (تراکتورسازی تبریز) و سیدایمان موسوی (نفت تهران)