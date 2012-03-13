گزارش مهر از هفته بیست و هفتم لیگ/ استقلال سقوط کرد، پرسپولیس درجا زد!

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و هفتمین هفته از مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور طی روزهای گذشته با برگزاری 9 بازی پیگیری شد که طی آن تیمهای ملوان بندرانزلی، سایپای البرز، نفت تهران، ذوب آهن اصفهان و تراکتورسازی تبریز مقابل حریفان خود به برتری رسیدند و چهار بازی نیز با نتیجه تساوی خاتمه یافت.
در این هفته شاهد 13 جابجایی در جدول رده بندی لیگ برتر بودیم که بیشترین صعود از آن تیم ملوان بندرانزلی با 2 پله صعود بود و تیم فجرسپاسی شیراز با سه پله سقوط بیشترین تنزل را در جدول رده بندی لیگ برتر داشت.
- نتایج دیدارهای هفته بیست و هفتم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور به شرح زیر است:
* فولاد خوزستان یک - داماش گیلان یک
گلها: ساسان انصاری (64) برای فولادخوزستان و محمد غلامی (6) برای داماش گیلان
* ملوان بندرانزلی یک - شهرداری تبریز صفر
گل: محسن مسلمان (34)
* سایپای البرز 5 - فجرسپاسی شیراز صفر
گلها: کریم انصاریفرد (17، 21 و 86)، سجاد شهباززاده (48) و عباس محمدرضایی (76)
* مس سرچشمه یک - نفت تهران 2
گلها: مجتبی ترشیز (66) برای مس سرچشمه و محمدحسین مهرآزما (36) و مارکو لوپز (53) برای تیم نفت تهران
* شاهین بوشهر یک - صنعت نفت آبادان یک
گلها: هادی شکوری (24) برای شاهین و حسین محمود (84) برای صنعت نفت
* ذوب آهن اصفهان 2 - صبای قم یک
گلها: محمد قاضی (61) و پیام صادقیان (90) برای ذوب آهن و رضا عنایتی (63) برای صبای قم
* راه آهن شهرری 2 - استقلال تهران 2
گلها: بهادر عبدی (2) و حسین کاظمی (16) برای راه آهن و جی لوید ساموئل (25) و پژمان منتظری (53) برای استقلال
* تراکتورسازی تبریز یک - سپاهان اصفهان صفر
گل: رودریگو توسی (57)
* پرسپولیس یک - مس کرمان یک
گلها: جواد کاظمیان (34) برای پرسپولیس و محسن خلیلی (12) برای مس کرمان
جدول رده بندی لیگ برتر
|تیم
|بازی
|برد
|تساوی
|باخت
|گلزده
|گلخورده
|تفاضل
|امتیاز
|ملاحظات
|1- سپاهان اصفهان
|27
|15
|7
|5
|42
|20
|22+
|52
|-
|2- تراکتورسازی تبریز
|27
|14
|7
|6
|47
|31
|16+
|49
|یک پله صعود
|3- استقلال تهران
|26
|14
|6
|6
|43
|29
|14+
|48
|یک پله سقوط
|4- نفت تهران
|27
|12
|8
|7
|34
|29
|5+
|44
|یک پله صعود
|5- صبای قم
|27
|11
|9
|7
|34
|31
|3+
|42
|یک پله سقوط
|6- ذوب آهن اصفهان
|27
|9
|12
|6
|24
|26
|2-
|39
|یک پله صعود
|7- فولاد خوزستان
|27
|10
|8
|9
|31
|26
|5+
|38
|یک پله سقوط
|8- پرسپولیس
|27
|8
|11
|8
|38
|37
|1+
|35
|-
|9- سایپای البرز
|27
|8
|10
|9
|39
|29
|10+
|34
|یک پله صعود
|10- صنعت نفت آبادان
|27
|9
|7
|11
|38
|47
|9-
|34
|یک پله سقوط
|11- ملوان بندرانزلی
|26
|8
|9
|9
|26
|23
|3+
|33
|2 پله صعود
|12- داماش گیلان
|27
|8
|8
|11
|27
|35
|8-
|32
|-
|13- مس کرمان
|27
|8
|7
|12
|24
|32
|8-
|31
|یک پله صعود
|14- فجرسپاسی شیراز
|27
|8
|7
|12
|28
|37
|9-
|31
|سه پله سقوط
|15- راه آهن شهرری
|27
|5
|14
|8
|30
|34
|4-
|29
|-
|16- شاهین بوشهر
|27
|5
|13
|9
|23
|30
|7-
|28
|یک پله صعود
|17- شهرداری تبریز
|27
|5
|12
|10
|28
|36
|8-
|27
|یک پله سقوط
|18- مس سرچشمه
|27
|4
|7
|16
|19
|43
|24-
|19
|-
جدول گلزنان لیگ برتر
در هفته بیست و هفتم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور 23 گل از خط دروازهها گذشت که میانگین 5/2 گل در هر بازی است. در پایان این هفته همچنان فونیکه سی، مهاجم مالیایی تیم صنعت نفت آبادان همچنان با 18 گلزده صدرنشین جدول گلزنان است.
18 گل: فونیکه سی (صنعت نفت آبادان)
17 گل: کریم انصاریفرد (سایپای البرز)
15 گل: رضا عنایتی (صبای قم)
10 گل: مجتبی جباری (استقلال)، رضا نوروزی (فولاد خوزستان) و علی کریمی (پرسپولیس)
9 گل: مهدی رجبزاده (فجرسپاسی شیراز)، امید عالیشاه (راه آهن شهرری) و فرهاد مجیدی (استقلال تهران)
8 گل: عماد محمدرضا (سپاهان اصفهان)، رودریگو توزی (تراکتورسازی تبریز) و سیدایمان موسوی (نفت تهران)
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