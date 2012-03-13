اعتبار آزادی تعدادی از زندانیان دیه فراهم شد

سید مرتضی بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در سال 90 به دستور رئیس جمهور 50 میلیارد تومان برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد اختصاص یافت گفت: در 6 ماهه نخست سال جاری برای آزادی سه هزار و 779 زندانی جرائم غیرعمد نیازمند 166 میلیارد تومان بودجه بودیم که 50 میلیارد تومان آن از سوی رئیس جمهور تامین شد و الباقی آن توسط خیرین، ستاد دیه و رضایت شاکیان تامین شد و تمامی این تعداد زندانی به آغوش خانواده های خود بازگشتند.

وی افزود: رئیس جمهور برای سال 91 هم دستوری مبنی بر تامین اعتبار مالی صادر کرده است که منتظر تامین پول هستیم تا همانند سنوات گذشته با کمک خیرین، ستاد دیه و رضایت شاکیان بتوانیم بخش دیگری از زندانیان جرائم غیرعمد را که تعداد آنها بیش از هشت هزار و 650 نفر است آزاد کنیم.

وزیردادگستری در پاسخ به اینکه آیا مصوبه مجلس مبنی بر آزادی زندانیان مهریه که توانایی پرداخت 110 سکه را داشته باشند در کاهش تعداد زندانیان اثرگذار است گفت: اگر شورای نگهبان این قانون را تصویب کند با کمک ستاد دیه و خیرین تعداد زیادی از زندانیان مهریه آزاد می شوند.