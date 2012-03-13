محمد دهقان در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با بیان اینکه در بررسی تخلفات مسئولان از قانون اساسی خلاء قانونی وجود دارد گفت: در بسیاری از کشورهای جهان شورای قانون اساسی به تخلفات مسئولان از قانون اساسی رسیدگی می کند.

نماینده مردم چناران و طرقبه در مجلس افزود: در کشور ما نیز باید چنین شورا یا دادگاهی برای رسیدگی به تخلفات مسئولان از قانون اساسی تشکیل شود.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی مسئول رفع این خلا قانونی است، تصریح کرد: به مرکز پژوهش ها به عنوان یک عضو هیئت رئیسه و حقوقدان پیشنهاد دادم طرح تشکیل شورای قانون اساسی یا محکمه ای برای بررسی تخلفات مسئولان از قانون اساسی را بررسی کنند.

وی افزود: این محکمه می تواند دیوان عالی کشور یا محکمه ای فراتر از دیوان عالی باشد.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در رابطه با تشکیل هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی از طرف رئیس جمهور گفت: رئیس جمهور اختیار تشکیل چنین شورایی را ندارد زیرا وی تنها مسئول اجرای قانون اساسی در قوه مجریه است و بر اجرای قانون اساسی در این قوه می تواند نظارت کند و طبق اصل 113 و 57 قانون اساسی حق نظارت بر اجرای قانون اساسی در سایر قوا را ندارد.

وی تاکید کرد: باید قانونی برای تعیین نحوه رسیدگی به تخلفات از قانون اساسی و تعیین مرجع رسیدگی به این تخلفات تدوین شود.

به گزارش خبرنگار مهر رئیس جمهور هفته گذشته با استناد به اصل 113 قانون اساسی طی حکمی 11 عضو هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی را منصوب کرد.



پیش از اعلام اعضای این هیات از طرف رئیس جمهور عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به تصمیم رئیس جمهور مبنی بر تشکیل هیات نظارت بر قانون اساسی گفت: در زمان یکی از روسای جمهور سابق چنین هیاتی تشکیل شد و همان موقع شورای نگهبان نظر مخالف خود را اعلام کرد و این نظر همچنان به قوت خود باقی است.

چندی پیش نیز احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با غیر قانونی خواندن اقدام رئیس جمهور درتشکیل هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی گفت: این اقدام رئیس جمهور بر خلاف تفسیر شورای نگهبان از مواد 113 و 98 قانون اساسی است.