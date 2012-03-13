سه قاچاقچی مواد مخدر در قزوین اعدام شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سحرگاه سه شنبه در مراسمی با حضور حجت الاسلام اسماعیل صادقی، دادستان عمومی و انقلاب قزوین، جواد یاوری معاون دادستان، نمایندگان پزشکی قانونی و نیروی انتظامی سه نفر از قاچاقچیان مواد مخدر در محل زندان مرکزی قزوین اعدام شدند و به مجازات رسیدند.



به موجب محتویات پرونده منصور عطایی فرزند حسین اهل شهر خرمدره، 45 ساله با سه فقره سابقه کیفری در تاریخ 27 اسفند سال 86 توسط ماموران نیروی انتظامی استان در حالی که سوار بر یک دستگاه تریلر حامل مواد مخدر بود دستگیر می شود که متهم سه مامور پلیس را به ضرب چاقو مجروح کرده و فرار می کند که پس از مدتی دستگیر و روانه زندان می شود.



این قاچاقچی در پوشش دامداری مبادرت به قاچاق عمده مواد مخدر به اروپا می کرد که ماموران در بازرسی از محل دامداری متهم در جاده رشت موفق می شوند بیش از 1.5 تن مواد مخدر شامل 733 کیلوگرم تریاک، 529 کیلوگرم مرفین، 179 کیلوگرم هروئین و 54 کیلوگرم هروئین آجری شکل را کشف و ضبط کنند.



منصور عطایی پس از بازجویی به تعلق داشتن این مواد به خود و صادرات آن به اروپا اقرار می کند که با صدور کیفرخواست در تاریخ 87/5/24 به اعدام و جریمه نقدی و مصادره اموال محکوم می شود.



با تایئد این حکم توسط دادستان و ریاست قوه قضائیه اجرای حکم اعدام بلامانع اعلام شد و پس از رد دو نوبت درخواست عفو متهم، حکم اعدام نامبرده سحرگاه امروز اجرا شد.



همچنین حسب گزارش واصله مبنی بر توزیع و نگهداری هروئین توسط لطیف الله بیگدلی فرزند شهباز اهل خدابنده ساکن چوبیندر و 50 ساله که دارای 10 فقره سابقه کیفری است در بازرسی ماموران از منزل این متهم مقدار 354 گرم هروئین کشف و ضبط شد که این فرد نیز ضمن اقرار به تعلق مواد مخدر به خود اعتراف کرد مقدار یک کیلو و 260 گرم مواد دیگر را به فروش رسانده است.



در این پرونده نیز پس از صدور کیفرخواست نامبرده به اعدام، مصادره اموال و 30 ضربه شلاق محکوم شد که با رای دادستان کل کشور و تائید ریاست قوه قضائیه پس از دو بار رد درخواست عفو، حکم اعدام در خصوص لطف الله بیگدلی نیز اجرا شد.



متهم بعدی رضا پیرضیائی فرزند حضرت قلی، 39 ساله اهل و ساکن مراغه بود که نامبرده در تاریخ 86/12/7 در حال رانندگی یک دستگاه پراید با همراه داشتن 501 گرم هروئین مرطوب که وزن خشک آن 305 گرم بود دستگیر می شود.



این متهم چهار ماه بعد نیز بر اساس گزارش واصله پس از بازرسی از خودروی خود با شش کیلو و 450 گرم هروئین مرطوب که وزن خشک آن به سه کیلو و 670 گرم می رسید و آن را در گلگیر خودرو جاسازی کرده بود دستگیر می شود.



این متهم نیز پس از اقرار به جرم نگهداری و خرید و فروش مواد مخدر با حکم شعبه دوم دادگاه انقلاب قزوین به اعدام و مصادره اموال محکوم شد که پس از رد دو مورد درخواست عفو، با تائید دادستان کل کشور و ریاست قوه قضائیه سحرگاه امروز اعدام شد.



حکم اعدام این سه نفر قاچاقچی با حضور دادستان قزوین، نمایندگان نیروی انتظامی و پزشکی قانونی در محل زندان مرکزی قزوین به اجرا درآمد.



حاشیه مراسم اعدام:

هر سه نفر اعدامی با خونسردی کامل آماده مرگ شدند و دو نفر از این افراد با خنده به پای چوبه دار رفتند.

منصور عطایی قاچاقچی بین المللی در هنگامی که طناب دار را بر گردن خود دید خطاب به یکی از ماموران زندان گفت: اگرنترسیده بودی و 400 میلیون تومان من را قبول می کردی الان می توانستی زندگی خوبی در خارج داشته باشی.

نامبرده چند بار تقاضی رشوه داده بود تا وی را تا درب زندان هدایت کنند تا بتواند از ندان بگریزد.

یکی از متهمان پس از بالارفتن از محل جدید اعدام در زندان مرکزی به دو نفر دیگر خداحافظی کرد و به شوخی گفت: چرا بالا آمدی برای من جا نگه نداشتی حالا با هم می رویم.

هیچگونه علامت ندامت و پشیمانی در چهره اعدامیان دیده نشد و وقتی دادستان قزوین به آنها توصیه کرد تا توبه کنند و ذکر شهادتین را دوباره به زبان جاری کنند با بی ملی این کار صورت گرفت.

منصور عطایی قاچاقچی بین المللی لحظاتی قبل از اعدام به یک فقره قتل اعتراف کرد که دادستان به خبرنگاران گفت: این ترفند برای تاخیر در اجرای حکم اعدام صورت گرفته و این افراد بدلیل سابقه کیفری با شگردهای تاخیر حکم آشنا هستند و اعلام این موضوع چند لحظه قبل از اعدام بدون هیچ تاثری به احتمال زیاد برای انحراف افکار و عدم اجرای حکم است که محلی از قانون ندارد و قابل اعتنا نیست.