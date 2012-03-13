کامرون اعتقادی به اقدام نظامی علیه ایران ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیویورک تایمز، "پیتر واسماکوت" سفیر جدید بریتانیا در واشنگتن در جمع خبرنگاران گفت: [دیوید کامرون] نخست وزیر خیلی روشن گفته که به عقیده او اقدام نظامی علیه ایران سازنده نیست.

واسماکوت افزود: آقای کامرون از تعهد اوباما برای ممانعت از دستیابی ایران به تسلیحات هسته ای حمایت می کند و نخست وزیر نیز مانند رئیس جمهوری آمریکا بر این باور است که استفاده از زور [تنها] بعنوان یک گزینه باید مورد نظر باشد.

وی به ماجراجویی احتمالی اسرائیل علیه ایران اشاره کرد و گفت: حمله اسرائیل می تواند منجر به پیامدهای گوناگون بشود و ممکن است نتیجه معکوس داده و نظام سیاسی در ایران را در راستای جلب حمایت مردمی از برنامه هسته ای تقویت کند.

سفیرانگلیس گفت: همه ما نگران تصمیمی هستیم که می تواند اقدام نظامی را تسریع بخشد.

یک مقام ارشد انگلیس نیز در لندن نیز که نامی از وی برده نشده در این باره گفت: انتظار می رود آقای کامرون در گفتگوهایش با آقای اوباما، خواستار تشدید فشارهای دیپلماتیک و و تحریم های اقتصادی بر ایران شود.