امام جمعه زاهدان: تربیت نسل فرهیخته بهترین مسیر برای «ایران قوی» است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله مصطفی محامی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته زاهدان با اشاره به آغاز سال تحصیلی، تربیت نسل فرهیخته و پیشرو را یکی از راه‌های مهم ساختن آینده کشور دانست و اظهار کرد: نسلی که در عرصه‌های ایمان، اخلاق، علم، دانش، هنر، مهارت، انگیزه و مسئولیت‌پذیری رشد کند، می‌تواند آینده کشور را بسازد.

نماینده ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان افزود: آینده کشور در دست فرزندانی است که امروز در مدارس، حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها حضور دارند و اگر این نسل به‌درستی تربیت شود، می‌تواند کشور را در مسیر پیشرفت قرار دهد.

وی با تأکید بر ضرورت تربیت جامع و متوازن ادامه داد: رشد علمی به‌تنهایی کافی نیست و در کنار علم باید عقل، ایمان، اخلاق، معنویت، مهارت و انگیزه نیز تقویت شود؛ چرا که تربیت ناقص نمی‌تواند انسان توانمند و مسئولیت‌پذیر برای آینده کشور پرورش دهد.

آیت‌الله محامی دوران تحصیل را فرصتی مهم برای شکل‌گیری شخصیت و توانمندی نسل جدید دانست و گفت: خانواده، جامعه و مراکز آموزشی باید از این فرصت برای تربیت نسلی فرهیخته و پیشرو استفاده کنند.

سه ضلع تربیت نسل جدید؛ خانواده، مدرسه و مسجد

امام جمعه زاهدان با اشاره به نقش عوامل مختلف در تربیت نسل جدید اظهار کرد: خانه و خانواده، مدرسه و محل تحصیل و مسجد سه محور عمده و اثرگذار در تربیت هستند که باید با همکاری و هماهنگی یکدیگر عمل کنند.

وی افزود: خانواده در تربیت فرزندان نقش اساسی دارد، مدرسه علاوه بر آموزش، الگوهای رفتاری و اجتماعی متعددی به دانش‌آموزان منتقل می‌کند و مسجد نیز باید بتواند پاسخگوی نیازهای معنوی، فرهنگی و اجتماعی جوانان و نوجوانان باشد.

نماینده ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان همچنین بر اهمیت معرفی الگوهای علمی، فرهنگی و اجتماعی به نسل جدید تأکید کرد و گفت: باید بزرگان عرصه‌های علم، دانش، دفاع از کشور و خدمت به مردم به جوانان معرفی شوند تا نسل جدید با تلاش‌ها و مجاهدت‌های آنان آشنا شود.

وی با اشاره به پیام رهبر انقلاب به مناسبت آغاز سال تحصیلی، بر توجه به موضوعاتی همچون علم‌آموزی، ایمان و تقوا، تکریم معلمان، گرامیداشت شهدا و پاسداری از هویت ملی تأکید کرد.

آیت‌الله محامی در بخش دیگری از خطبه‌ها با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و هفته انتظامی، یاد شهدای دفاع مقدس و شهدای نیروهای مسلح و انتظامی را گرامی داشت و از تلاش آنان برای حفظ امنیت کشور تقدیر کرد.

وی همچنین با اشاره به رحلت آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی، از این مرجع فقید به‌عنوان عالمی برجسته در عرصه علمی و اخلاقی یاد کرد.

تأکید بر حفظ وحدت در برابر حوادث امنیتی

نماینده ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان در ادامه با اشاره به حوادث امنیتی اخیر استان، شهادت مولوی یوسف گرگیج و سردار ظریفی و شماری از نیروهای نظامی و انتظامی را مورد توجه قرار داد و بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام اجتماعی تأکید کرد.

آیت‌الله محامی با اشاره به مولوی یوسف گرگیج گفت: به گفته وی، این عالم اهل‌سنت به دلیل همراهی با نظام و فعالیت‌های اجتماعی و جهادی هدف حمله قرار گرفته است.

وی همچنین سردار ظریفی را از نیروهای باسابقه و خدمتگزار در استان توصیف کرد و گفت: این شهید سال‌های زیادی در سیستان و بلوچستان فعالیت داشت و در خدمت‌رسانی به مردم منطقه تلاش می‌کرد.

امام جمعه زاهدان با اشاره به شرایط امنیتی استان اظهار کرد: به باور وی، برخی اقدامات و حوادث اخیر با هدف آسیب زدن به وحدت و انسجام مردم انجام می‌شود و حفظ آرامش و همدلی میان مردم شیعه و سنی باید مورد توجه قرار گیرد.

وی بر ضرورت هوشیاری مردم، مسئولان و نخبگان استان در برابر عوامل ایجاد تفرقه تأکید کرد و گفت: حفظ وحدت، انسجام و آرامش اجتماعی از ضرورت‌های مهم برای عبور از شرایط موجود است.

نماینده ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان همچنین با قدردانی از نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی، بر ضرورت همراهی مردم و مسئولان برای حفظ امنیت و ثبات استان تأکید کرد.