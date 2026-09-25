به گزارش خبرگزاری مهر، از میان ۷۷۱ بیمار پروانهای که به خانه ایبی اعتماد کردند، تفویض وکالت انجام دادند و در فهرست مشمولان این پرونده قرار گرفتند، مبلغ غرامت به حساب ۶۳۲ نفر با موفقیت واریز شد و این موضوع از طریق پیامک به اطلاع آنان رسید.
۴۸ پروندههای دارای نقص مدارک نیز کماکان در حال پیگیری است و از خانوادههای مربوطه میخواهیم هرچه سریعتر نسبت به تکمیل نواقص مدارک اقدام کنند.
در خصوص ۹۱ نفر بیماران متوفی نیز منتظر دستور مقام محترم قضایی برای تعیین تکلیف و ادامه فرآیند هستیم.
و اما خانوادههای حدود ۳۵۰ بیمار دیگری که در فهرست ۷۷۱ نفر قرار نگرفتند؛ شما فراموش نشدهاید. پیگیری حقوق شما نیز از مسیر قانونی و قضایی با جدیت ادامه دارد و خانه ایبی با تمام توان برای احقاق حق شما تلاش خواهد کرد.
به دلیل حفظ حریم خصوصی بیماران، بخشهایی از اطلاعات خصوصی افراد با کادر مشکی پوشانده شده است.
تا تعیین تکلیف آخرین پرونده، با تمام توان کنار خانوادههای پروانهای خواهیم ماند.
نظر شما