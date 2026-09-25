خدمات پزشکی استان یزد متناسب با نیاز مردم مدیریت شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سیدمحمدحسن مدرسی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته یزد با تسلیت درگذشت آیت‌الله شبیری زنجانی اظهار کرد: در پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت بازگشایی مدارس بر تبدیل اندوه به مسئولیت و آگاهی تأکید شده و جامعه باید با درک صحیح شرایط، خود را به علم و تقوا مجهز کند.

وی با اشاره به سالروز شهادت سیدحسن نصرالله افزود: جبهه مقاومت و شهید نصرالله با مدیریت خود توانستند نهال مقاومت اسلامی را به جریانی اثرگذار تبدیل کنند.

امام جمعه موقت بخش مرکزی یزد ادامه داد: مدیریت انقلابی به معنای حرکت و پیشرفت در شرایط سخت و تکیه بر ظرفیت‌های داخلی و مردم است.

مدرسی همچنین با اشاره به سخنان رئیس‌جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت: تأکید بر امنیت و دفاع متکی بر قدرت مردم و بی‌نیازی از اجازه دیگر کشورها، از جمله محورهای این سخنان بود.

وی حضور مردم در عرصه‌های مختلف را مورد اشاره قرار داد و افزود: حضور مردم در میدان، در بسیاری موارد با خدمت‌رسانی همراه بوده و این نوع حضور از ویژگی‌های جامعه ایران است.

امام جمعه موقت بخش مرکزی یزد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مسائل اقتصادی استان، بر ضرورت مدیریت ظرفیت‌های پزشکی یزد تأکید کرد و گفت: یزد قطب پزشکی منطقه است و باید خدمات‌رسانی به مردم سایر مناطق به‌گونه‌ای مدیریت شود که موجب ایجاد کمبود یا مشکل برای شهروندان یزدی نشود.