خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها، حمیدرضا عبدالمنافی: خطبه‌های نماز جمعه این هفته در شهرهای مختلف استان البرز، بخش قابل توجهی از سخنان خود را به تقدیر از مواضع رئیس‌جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل، تأکید بر تاب‌آوری و انسجام اجتماعی و تشریح ضرورت حفظ روحیه مقاومت در برابر فشارهای خارجی اختصاص دادند.

بررسی خطبه‌های نماز جمعه کرج، محمدشهر، طالقان، ماهدشت، فردیس، کمالشهر، چهارباغ و ساوجبلاغ نشان می‌دهد که سخنرانی رئیس‌جمهور در سازمان ملل به یکی از موضوعات مشترک خطبه‌های این هفته تبدیل شده و امامان جمعه از زوایای مختلف بر بیان مواضع ایران، دفاع از منافع ملی و ضرورت تقویت توان داخلی تأکید کردند.

تقدیر از مواضع رئیس‌جمهور در سازمان ملل

آیت‌الله سیدمحمدمهدی حسینی همدانی، نماینده ولی‌فقیه در استان البرز و امام جمعه کرج، صراحت رئیس‌جمهور در بیان مواضع جمهوری اسلامی ایران را مورد توجه قرار داد و تأکید کرد که صراحت در بیان مواضع می‌تواند در تقویت امید و افزایش تاب‌آوری جامعه مؤثر باشد.

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمدتقی غضنفری، امام جمعه محمدشهر، سخنرانی رئیس‌جمهور در سازمان ملل را فرصتی برای تبیین مواضع ایران و دفاع از حقوق کشور دانست و بر مفاهیمی مانند عزت، استقلال، مقاومت و منافع ملی تأکید کرد.

حجت‌الاسلام علی رحمتی‌نیا، امام جمعه طالقان، نیز با اشاره به سخنرانی رئیس‌جمهور، آن را موضعی عزتمندانه و اصولی توصیف کرد. بخش دیگری از سخنان وی به مسائل سیاست خارجی، مذاکرات و انتقاد از برخی اقدامات دیپلماتیک اختصاص داشت.

حجت‌الاسلام قادر محمدی، امام جمعه فردیس، سخنرانی رئیس‌جمهور را اقدامی قابل توجه در طرح مواضع ایران دانست و گفت این سخنرانی موضوعاتی از جمله ادعاهای حقوق بشری و تهدیدهای مطرح‌شده علیه جمهوری اسلامی ایران را در معرض افکار عمومی بین‌المللی قرار داده است.

حجت‌الاسلام شیخ محمود نورپور، امام جمعه کمالشهر، نیز سخنرانی رئیس‌جمهور را شجاعانه و عزتمندانه توصیف کرد و آن را در راستای تقویت وحدت و بیان مواضع ایران دانست.

حجت‌الاسلام مهدی دربانی، امام جمعه چهارباغ، سخنان رئیس‌جمهور در سازمان ملل را انعکاس پیام مردم ایران در عرصه بین‌المللی دانست و حضور مردم در صحنه را نیز بخشی از ظرفیت قدرت ملی عنوان کرد.

حجت‌الاسلام روح‌الله مختاری، امام جمعه ساوجبلاغ، با اشاره به سخنرانی رئیس‌جمهور، موضوعاتی مانند تروریسم، حقوق هسته‌ای، امنیت منطقه‌ای و منافع ملی ایران را از جمله مسائلی دانست که در این تریبون بین‌المللی مطرح شده است.

تاب‌آوری؛ محور مشترک دیگر خطبه‌های البرز

دومین محور برجسته خطبه‌های این هفته استان البرز، تأکید بر تاب‌آوری اجتماعی و ضرورت حفظ انسجام جامعه در برابر فشارها و بحران‌ها بود.

آیت‌الله حسینی همدانی، نماینده ولی‌فقیه در استان البرز و امام جمعه کرج، تاب‌آوری را صرفاً تحمل بحران ندانست و بر ظرفیت جامعه برای عبور از بحران‌ها بدون از دست دادن هویت و انسجام تأکید کرد.

وی همچنین از مسئولان خواست با مردم صریح و روشن سخن بگویند، از ایجاد انتظارهای غیرواقعی پرهیز کنند و زمینه شکل‌گیری دوقطبی‌های اجتماعی را فراهم نکنند.

امام جمعه کرج خانواده، همدلی میان مردم، مشارکت اجتماعی و نقش گروه‌های فرهنگی و هنری را از عوامل مؤثر در تقویت سرمایه اجتماعی دانست و تأکید کرد جامعه در شرایط فشار خارجی نیازمند حفظ اعتماد و ارتباط میان مردم و مسئولان است.

حجت‌الاسلام علی رادمرد، امام جمعه ماهدشت، نیز حضور مردم در تجمعات را صرفاً اقدامی برای مقابله با یک تهدید نظامی مشخص ندانست و گفت هدف از این حضور، حفظ اراده و روحیه جامعه و جلوگیری از شکسته شدن انسجام اجتماعی است.

حجت‌الاسلام نورپور، امام جمعه کمالشهر، بر اتحاد مردم تأکید کرد و حفظ انسجام اجتماعی را یکی از عناصر مهم ایستادگی کشور دانست.

حجت‌الاسلام دربانی، امام جمعه چهارباغ، نیز حضور مردم را در کنار عملکرد مسئولان، بخشی از قدرت ملی عنوان کرد و بر نقش حضور اجتماعی مردم در افزایش توان کشور تأکید داشت.

حجت‌الاسلام مختاری، امام جمعه ساوجبلاغ، حضور مردم در تجمعات شبانه را از عواملی دانست که به گفته وی موجب تقویت مسئولان و نیروهای مسلح و ناکام ماندن برخی برنامه‌های دشمن شده است.

دفاع مقدس؛ تجربه‌ای برای تقویت تاب‌آوری

موضوع دفاع مقدس نیز در بخش دیگری از خطبه‌های این هفته مورد توجه امامان جمعه البرز قرار گرفت و از آن به عنوان تجربه‌ای برای تقویت روحیه ایستادگی، استقلال و مسئولیت‌پذیری نسل‌های آینده یاد شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمدتقی غضنفری، امام جمعه محمدشهر، دفاع مقدس را گنجینه‌ای فرهنگی و هویتی برای نسل آینده دانست و بر انتقال تجربه‌های آن به نسل جوان تأکید کرد.

حجت‌الاسلام محمدی، امام جمعه فردیس، دفاع مقدس را نمونه‌ای از دفاع از تمامیت ارضی کشور توصیف کرد و بر نقش آن در تربیت نسل‌های آینده تأکید داشت.

حجت‌الاسلام رادمرد، امام جمعه ماهدشت، دفاع مقدس را با مفاهیمی مانند ایمان، صبر، ایثار و مقاومت پیوند داد و حجت‌الاسلام نورپور، امام جمعه کمالشهر، نیز حفظ انقلاب، اسلام و عزت کشور را از نتایج دفاع مقدس برشمرد.

حجت‌الاسلام مختاری، امام جمعه ساوجبلاغ، دفاع مقدس را فرصتی برای شناخت ظرفیت‌های داخلی و تقویت استقلال کشور دانست.

نقد امامان جمعه البرز به عملکرد سازمان ملل

انتقاد از عملکرد سازمان ملل و ساختار نظام بین‌الملل، بخش دیگری از خطبه‌های این هفته ائمه جمعه البرز بود؛ موضوعی که عمدتاً با اشاره به مسئله فلسطین، جنگ غزه، حقوق بشر، تهدیدهای نظامی و آنچه برخی امامان جمعه استانداردهای دوگانه در عرصه بین‌المللی خواندند، مطرح شد.

آیت‌الله حسینی همدانی، امام جمعه کرج، با اشاره به ادعاهای حقوق بشری آمریکا، عملکرد این کشور را با سابقه جنگ‌ها و مداخلات نظامی آن مقایسه کرد و مسئله غزه را نیز مورد توجه قرار داد.

حجت‌الاسلام رحمت‌نیا، امام جمعه طالقان، از عملکرد برخی نهادهای بین‌المللی انتقاد کرد و گفت در برخورد با موضوعات هسته‌ای و تحولات منطقه‌ای، استانداردهای یکسانی اعمال نمی‌شود.

حجت‌الاسلام محمدی، امام جمعه فردیس، نیز با اشاره به تهدیدهای مطرح‌شده علیه مردم فلسطین و منطقه، اعتبار برخی نهادهای بین‌المللی را تحت تأثیر عملکرد آنها دانست.

حجت‌الاسلام مختاری، امام جمعه ساوجبلاغ، موضوع تروریسم، حقوق هسته‌ای ایران، امنیت منطقه‌ای و تنگه هرمز را از جمله موضوعاتی دانست که باید در سطح بین‌المللی مورد توجه قرار گیرد.

بررسی خطبه‌های نماز جمعه این هفته در شهرهای مختلف استان البرز نشان می‌دهد که سه موضوع در بخش قابل توجهی از سخنان ائمه جمعه تکرار شده است؛ تقدیر از مواضع رئیس‌جمهور در سازمان ملل، تأکید بر تاب‌آوری و انسجام اجتماعی و نقد عملکرد سازمان ملل و برخی قدرت‌های جهانی.

وجه مشترک این خطبه‌ها، پیوند دادن مسائل خارجی با ظرفیت‌های داخلی بود؛ به این معنا که ائمه جمعه در کنار طرح مسائل سیاست خارجی و انتقاد از عملکرد نهادهای بین‌المللی، بر نقش مردم، حفظ وحدت، تقویت امید، انتقال تجربه دفاع مقدس و افزایش توان داخلی تأکید کردند.

در مجموع، خطبه‌های این هفته البرز تصویری از سه سطح به هم پیوسته را ارائه می‌دهد؛ حضور و موضع‌گیری ایران در عرصه بین‌المللی، تقویت تاب‌آوری و انسجام در داخل و نقد سازوکارهای حاکم بر نظام بین‌الملل؛ موضوعاتی که در شهرهای مختلف استان با ادبیات و میزان تأکید متفاوت مطرح شد.