به گزارش خبرنگار مهر، قدرت‌الله نظری در بین نمازگزاران گرگان با تبریک آغاز سال تحصیلی جدید اظهار کرد: حدود ۲۵ هزار و ۵۰۰ معلم در استان گلستان مأموریت خطیر تعلیم و تربیت دانش‌آموزان را بر عهده دارند و امیدواریم با همراهی خانواده‌ها، فرهنگیان و دانش‌آموزان، سال تحصیلی موفقی را پشت سر بگذاریم.

وی با اشاره به دشواری‌های سال تحصیلی گذشته افزود: با وجود شرایط سخت و مسائل و تصمیمات متعدد، آموزش و پرورش گلستان با اقدامات جهادی توانست سال گذشته را با موفقیت به پایان برساند و برای سال تحصیلی جدید نیز با توکل بر خدا و همراهی مجموعه استان، فعالیت‌های آموزشی و تربیتی را با قوت دنبال خواهد کرد.

مدیرکل آموزش و پرورش گلستان تأکید کرد: استمرار جریان آموزش و تربیت، خود یک جهاد است و معلمان استان در سال‌های گذشته نشان داده‌اند که در جبهه فرهنگی و عرصه تعلیم و تربیت، با جدیت و مسئولیت‌پذیری فعالیت می‌کنند.

آموزش و پرورش؛ اولویت راهبردی

نظری با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر اهمیت نظام تعلیم و تربیت گفت: رهبر معظم انقلاب در پیام هفته دولت، تعلیم و تربیت را یک موضوع فرا راهبردی عنوان کردند و این نگاه، مسئولیت آموزش و پرورش را سنگین‌تر می‌کند.

وی ادامه داد: همه ما به عنوان سربازان عرصه تعلیم و تربیت تلاش می‌کنیم نظام آموزشی کشور و استان را به جایگاه شایسته خود برسانیم.

مدیرکل آموزش و پرورش گلستان همچنین از توجه دولت به حوزه آموزش و پرورش قدردانی کرد و گفت: آموزش و پرورش باید در اولویت برنامه‌های دولت و مدیریت استان قرار داشته باشد و خوشبختانه این رویکرد در گلستان نیز دنبال می‌شود.

ساخت ۲۵ مدرسه در مناطق کمتر برخوردار

نظری با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه توسعه فضاهای آموزشی اظهار کرد: در قالب نهضت ملی مدرسه‌سازی، اقدامات خوبی در استان گلستان انجام شد.

وی افزود: توسعه فضاهای آموزشی در مناطق کمتر برخوردار، گامی در مسیر تحقق عدالت آموزشی است و گلستان در این زمینه اقدامات قابل توجهی انجام داده است.

مدرسه؛ میدان همدلی و هویت‌آفرینی

مدیرکل آموزش و پرورش گلستان شعار امسال نظام تعلیم و تربیت را «حماسه همدلی» عنوان کرد و گفت: مدرسه و کلاس درس تنها محل آموزش نیست، بلکه میدان همدلی، انسجام، اتحاد، هویت‌آفرینی، امید و نشاط دانش‌آموزان است.

نظری با قدردانی از همراهی خانواده‌ها و فرهنگیان گفت: خانواده‌ها یار آموزش و پرورش هستند و استمرار این همراهی برای پیشبرد اهداف تعلیم و تربیت ضروری است؛ چراکه مدرسه در کنار خانه، یکی از مهم‌ترین بسترهای تربیت دانش‌آموزان به شمار می‌رود.