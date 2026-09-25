  1. استانها
  2. گلستان
۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۵۶

۲۵ هزار و ۵۰۰ معلم سال تحصیلی گلستان را آغاز می‌کنند

۲۵ هزار و ۵۰۰ معلم سال تحصیلی گلستان را آغاز می‌کنند

گرگان- مدیرکل آموزش و پرورش گلستان گفت: ۲۵ هزار و ۵۰۰ معلم در سه هزار و ۱۰۰ واحد آموزشی استان، مسئولیت تعلیم و تربیت دانش‌آموزان را در سال تحصیلی جدید بر عهده دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، قدرت‌الله نظری در بین نمازگزاران گرگان با تبریک آغاز سال تحصیلی جدید اظهار کرد: حدود ۲۵ هزار و ۵۰۰ معلم در استان گلستان مأموریت خطیر تعلیم و تربیت دانش‌آموزان را بر عهده دارند و امیدواریم با همراهی خانواده‌ها، فرهنگیان و دانش‌آموزان، سال تحصیلی موفقی را پشت سر بگذاریم.

وی با اشاره به دشواری‌های سال تحصیلی گذشته افزود: با وجود شرایط سخت و مسائل و تصمیمات متعدد، آموزش و پرورش گلستان با اقدامات جهادی توانست سال گذشته را با موفقیت به پایان برساند و برای سال تحصیلی جدید نیز با توکل بر خدا و همراهی مجموعه استان، فعالیت‌های آموزشی و تربیتی را با قوت دنبال خواهد کرد.

مدیرکل آموزش و پرورش گلستان تأکید کرد: استمرار جریان آموزش و تربیت، خود یک جهاد است و معلمان استان در سال‌های گذشته نشان داده‌اند که در جبهه فرهنگی و عرصه تعلیم و تربیت، با جدیت و مسئولیت‌پذیری فعالیت می‌کنند.

آموزش و پرورش؛ اولویت راهبردی

نظری با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر اهمیت نظام تعلیم و تربیت گفت: رهبر معظم انقلاب در پیام هفته دولت، تعلیم و تربیت را یک موضوع فرا راهبردی عنوان کردند و این نگاه، مسئولیت آموزش و پرورش را سنگین‌تر می‌کند.

وی ادامه داد: همه ما به عنوان سربازان عرصه تعلیم و تربیت تلاش می‌کنیم نظام آموزشی کشور و استان را به جایگاه شایسته خود برسانیم.

مدیرکل آموزش و پرورش گلستان همچنین از توجه دولت به حوزه آموزش و پرورش قدردانی کرد و گفت: آموزش و پرورش باید در اولویت برنامه‌های دولت و مدیریت استان قرار داشته باشد و خوشبختانه این رویکرد در گلستان نیز دنبال می‌شود.

ساخت ۲۵ مدرسه در مناطق کمتر برخوردار

نظری با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه توسعه فضاهای آموزشی اظهار کرد: در قالب نهضت ملی مدرسه‌سازی، اقدامات خوبی در استان گلستان انجام شد.

وی افزود: توسعه فضاهای آموزشی در مناطق کمتر برخوردار، گامی در مسیر تحقق عدالت آموزشی است و گلستان در این زمینه اقدامات قابل توجهی انجام داده است.

مدرسه؛ میدان همدلی و هویت‌آفرینی

مدیرکل آموزش و پرورش گلستان شعار امسال نظام تعلیم و تربیت را «حماسه همدلی» عنوان کرد و گفت: مدرسه و کلاس درس تنها محل آموزش نیست، بلکه میدان همدلی، انسجام، اتحاد، هویت‌آفرینی، امید و نشاط دانش‌آموزان است.

نظری با قدردانی از همراهی خانواده‌ها و فرهنگیان گفت: خانواده‌ها یار آموزش و پرورش هستند و استمرار این همراهی برای پیشبرد اهداف تعلیم و تربیت ضروری است؛ چراکه مدرسه در کنار خانه، یکی از مهم‌ترین بسترهای تربیت دانش‌آموزان به شمار می‌رود.

کد مطلب 6958238

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها