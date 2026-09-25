به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علیاصغر ابراهیمیفرد در خطبههای نماز جمعه مانه در مسجد جامع پیشقلعه اظهار کرد: با اشاره به تعابیر رهبر معظم انقلاب درباره شهید سید حسن نصرالله، وی را «رهبر مدبر سیاسی» و «انسانی بیبدیل» معرفی کرد و گفت: ضرورت امروز ما، بازخوانی مکتب و سیره شهید سید حسن نصرالله و بهرهگیری از نگاه جامع و منظومهای او در عرصههای مختلف است.
وی در ادامه افزود: با گرامیداشت روز بزرگداشت فرماندهان شهید، یاد و خاطره شهیدان فلاحی، فکوری، نامجو، کلاهدوز و جهانآرا را گرامی داشت و با اشاره به فیلم «جانشین» و روایت زندگی شهید ملکی، اظهار کرد: این شهید در میدان نبرد لباس بسیجی بر تن کرد و به تعبیر رهبر معظم انقلاب، «قهرمان» بود.
امام جمعه مانه تصریح کرد: امروز باید برای نسل جوان و نوجوان، در معرفی الگوها و قهرمانان واقعی تلاش بیشتری صورت گیرد؛ چراکه اگر قهرمانان واقعی و هویتساز کشور به نسل جدید معرفی نشوند، ممکن است الگوهای خیالی و غیرواقعی جایگزین آنان شوند.
ابراهیمیفرد بیان کرد: پدران و مادران، معلمان، رسانه ملی، دستگاههای فرهنگی و همه مسئولان در معرفی هویتهای ایرانی و اسلامی و قهرمانان واقعی کشور مسئولیت دارند.
وی در ادامه، ارتحال آیتالله شبیری زنجانی را تسلیت گفت و با اشاره به پیام تسلیت رهبر معظم انقلاب، از تعابیر ایشان درباره این عالم برجسته یاد کرد و گفت: «محقق ژرفنگر»، «مسلط بر فنون»، «اهل تتبع و تدقیق» و برخوردار از جایگاه برجسته در علم رجال و تراجم از جمله این تعابیر است.
امام جمعه مانه با تبریک آغاز سال تحصیلی، یاد و خاطره معلمان، استادان و دانشآموزان شهید را گرامی داشت و تأکید کرد: وظیفه اصلی نظام تعلیم و تربیت، تربیت نسلی برخوردار از علم، تقوا، اخلاق، دانایی و توانایی است.
ابراهیمیفرد چهار راهبرد اساسی در آموزش و پرورش را شامل شکستن مرزهای دانش و حرکت به سوی قلههای علمی، پایداری و استحکام هویت ملی، استقلال فرهنگی، علمی و آموزشی و صیانت از حریم مدارس و دانشگاهها عنوان کرد و گفت: نسل آینده، سرمایه اصلی کشور است و مدرسه و دانشگاه باید زمینهساز تربیت نسلی دانشمند، مؤمن، اخلاقمدار، توانمند و هویتمند باشند.
نظر شما