چهارشنبه سوری از یک رسم دیرینه تا بدعتی خطرناک/ لزوم احیای رسم های کهن

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از آئینهای سالانه ایرانیان چهارشنبه سوری یا به عبارتی دیگر چارشنبه سوری است. ایرانیان شب آخرین سه شنبه سال خورشیدی را به استقبال نوروز می روند، تمامی آیین ها و یادمان هایی که مردم ایران در هنگامه گوناگون بر پا می داشتند و بخشی از آنها همچنان در فرهنگ این سرزمین پایدار شده است.

اما اکنون با تحریف این آیین کهن ایرانی، رفتار خشونت آمیز و مغایر با عرف و منش جامعه نظیر آنچه که امروزه تحت نام چهارشنبه سوری شاهد آن هستیم، رواج یافته و از آیینهای زیبای ما ایرانیان چهره ای زشت از خود به جای گذاشته است.

چهارشنبه سوری، یک جشن بهاری است که پیش از رسیدن نوروز برگزار می شود و مردم در این روز برای دفع شر و بلا و برآورده شدن آرزوهایشان مراسمی را برگزار می کنند که ریشه اش به قرن ها پیش باز می گردد.