400 هزار عدد مواد آتش زا در مازندران کشف شد

سرهنگ روح الامین قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در این رابطه 10 واحد متخلف صنفی پلمپ و57 واحد متخلف دیگر اخطار پلمپ گرفتند.

وی افزود: پلیس مازندران در آستانه برپایی مراسم چهارشنبه آخر سال و تامین امنیت لازم شهروندان استان در آماده باش کامل است.

جانشین فرمانده انتظامی مازندران افزود: نیروهای امنیتی مازندران از عصر سه شنبه در تمام نقاط شهری به صورت تیم های پیاده، خودرویی و موتوری در سطح شهر و نقاطی که احساس خواهد شد مراسم های چهارشنبه سوری برگزارمی شود، حضور خواهند داشت.

وی تصریح کرد: افرادی که بخواهند به بهانه مراسم چهارشنبه آخر سال با رعب و وحشت مخل نظم و امنیت در جامعه شوند در صورت اثبات جرم، نیروی انتظامی هیچگونه اغماضی را نمی پذیرد و دستگاه قضایی نیز در این امر مصمم است.

قاسمی تاکید کرد: افرادی که به همراه خودرویشان دراین زمینه دستگیر شوند تا پایان تعطیلات نوروزی میهمان مراجع قضایی خواهند بود.

جانشین فرمانده انتظامی مازندران اضافه کرد: پلیس مخالف برگزاری جشن وشادی مراسم نیست واگر کسی به این بهانه امنیت شهروندان را به خطر بیاندازد برخورد خواهد شد.

وی یادآورشد: استفاده از این نوع مواد بسیار خطرناک و فاجعه آور است و متاسفانه هر ساله در آیین چهارشنبه سوری شاهد حوادث ناگوار در استان هستیم و این امر موجب نگرانی برخی از شهروندان شده است.