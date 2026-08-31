تلسکوپ جدید ناسا به فضا رفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، تلسکوپ فضایی «نانسی گریس رومن» دیروز مصادف با ۳۰ آگوست ۲۰۲۶ میلادی سوار بر یک موشک فالکون هوی از مقر فضایی کندی در ایالت فلوریدا به فضا پرتاب شد. این پرتاب در ساعت ۱۱:۲۶ دقیقه به وقت گرینویچ انجام شد.

«گریس» جدیدترین رصدخانه مداری ناسا است که برای تقویت گنجینه تحقیقات و اکتشافاتی که از تلسکوپ های فضایی هابل و جیمز وب به دست آمده، طراحی شده است.«جولی مک انری» پژوهشگر ارشد پروژه این تلسکوپ می گوید: گستره آن خارق العاده است. ما درباره کهکشان راه شیری تحقیق خواهیم کرد و ۲۰ میلیارد ستاره می یابیم. این بزرگترین کاتالوگ اجسام نجومی تولید شده تا به اکنون به حساب می آید.

هرچند تلسکوپ های هابل و جیمز وب برای دستیابی به نمایی نزدیک از پدیده های دوردست در جهان ساخته شده اند، اما تلسکوپ «نانسی گریس رومن» چشم انداز وسیع تر از جهان را بررسی می کند. ابزار اصلی این تلسکوپ«WFI» نامیده می شود و تصاویر بسیار عریضی و چشم اندازهایی با وضوح بسیار بالا از پهنه های گسترده از آمسان را ثبت می کند. تلسکوپ مذکور مجهز به نخستین کرونوگراف فعالی است که می توان آن را در فضا به کار برد و پژوهش ها درباره سیارات خارج از منظومه شمسی را متحول می کند.

تلسکوپ فضایی رومن به احترام «نانسی گریس رومن» نخستین اختر شناس ارشد ناسا، نخستین زنی که در این سازمان فضایی عهده‌دار نقشی مدیریتی و اجرایی شد، نامگذاری شده است. رومن کسی بود که وجود تلسکوپ ها در فضا را ترویج کرد و همین امر به ساخت تلسکوپ هابل منجر شد. وی که به مادر هابل ملقب شده بود، در سال ۲۰۱۸ میلادی درگذشت.