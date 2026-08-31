خدمت به مردم و حفظ انسجام اجتماعی پاسخ مؤثر به جنگ ترکیبی است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمدرضا موحد شامگاه یکشنبه در اجتماع مردم ساری که همزمان با شب میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) برگزار شد، با اشاره به استمرار حضور مردم این شهرستان در برنامه‌های شبانه، اظهار داشت: حضور مردم در ۱۸۲ شب متوالی نشان‌دهنده یک حرکت مقطعی نیست، بلکه بیانگر استمرار یک باور و احساس مسئولیت اجتماعی است.

وی افزود: مردم ساری در ماه‌های گذشته با وجود شرایط نامساعد جوی و خستگی ناشی از فعالیت روزانه، حضور خود را حفظ کردند و این حضور برای دشمن پیام روشنی دارد.

فرمانده سپاه کربلا با بیان اینکه اقشار مختلف مردم در این حرکت مشارکت داشتند، گفت: حضور خانواده‌ها، جوانان و کودکان در کنار یکدیگر نشان داد که پیوند مردم با ارزش‌های دینی و انقلابی همچنان پابرجاست.

سردار موحد یکی از مهم‌ترین عرصه‌های فعالیت دشمن را فضای رسانه‌ای عنوان کرد و گفت: دشمن پس از ناکامی در دستیابی به اهداف خود از مسیر نظامی، تلاش می‌کند با عملیات روانی، انتشار مطالب خلاف واقع و ایجاد فضای ناامیدی، محاسبات افکار عمومی را تغییر دهد.

وی ادامه داد: جامعه نباید اجازه دهد اخبار جعلی و فضاسازی‌های رسانه‌ای، واقعیت‌های میدانی را تحت تأثیر قرار دهد. دشمن به دنبال آن است که سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی را هدف قرار دهد و در چنین شرایطی هوشیاری مردم اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

فرمانده سپاه کربلا با تأکید بر نقش وحدت در عبور از شرایط موجود اظهار داشت: اختلاف‌افکنی یکی از ابزارهای اصلی دشمن است و نباید اجازه داد مسائل فرعی و رقابت‌های سیاسی، موضوعات اساسی کشور را به حاشیه ببرد.

وی گفت: هر اقدامی که موجب افزایش شکاف میان مردم و مسئولان یا تشدید اختلافات داخلی شود، در نهایت به سود دشمن خواهد بود؛ بنابراین حفظ همدلی و انسجام باید به یک اولویت عمومی تبدیل شود.

سردار موحد در ادامه سخنان خود به وضعیت معیشتی مردم اشاره کرد و افزود: مردم در سال‌های اخیر با دشواری‌های اقتصادی و افزایش هزینه‌های زندگی مواجه بوده‌اند، اما همچنان مسئولیت خود در قبال کشور و انقلاب را حفظ کرده‌اند.

وی تأکید کرد: پاسخ این همراهی، باید عملکرد مسئولانه مدیران باشد. مسئولان نباید اجازه دهند مشکلات مردم انباشته شود و لازم است با حضور مستمر در میدان، برای رفع موانع زندگی مردم اقدام کنند.

فرمانده سپاه کربلا با اشاره به سالروز شهادت شهیدان رجایی و باهنر و یاد شهید آیت‌الله رئیسی، این شهدا را نمونه‌هایی از مدیریت مردمی و مسئولیت‌پذیری دانست و گفت: مدیریت در نظام اسلامی باید با مردم ارتباط مستقیم داشته باشد و مدیران برای شناخت مسائل جامعه نباید صرفاً به گزارش‌های اداری اکتفا کنند.

وی با اشاره به اقدامات عمرانی انجام‌شده در مازندران اظهار داشت: حرکت پروژه‌های عمرانی و فعال شدن طرح‌های متوقف‌شده، نشانه ظرفیت بالای استان برای عبور از موانع است.

سردار موحد از مجموعه مدیریت استان، مهندسان، کارگران و عوامل اجرایی پروژه‌ها قدردانی کرد و گفت: توسعه زیرساخت‌ها زمانی ارزش بیشتری پیدا می‌کند که آثار آن در زندگی مردم دیده شود و موجب کاهش محرومیت و افزایش رفاه عمومی شود.

وی اضافه کرد: مازندران در دوران دفاع مقدس نقش مهمی در دفاع از کشور داشت و امروز نیز می‌تواند در عرصه سازندگی، محرومیت‌زدایی و توسعه استان نقش پیشتاز خود را حفظ کند.

فرمانده سپاه کربلا همچنین از آمادگی سپاه برای همکاری با دستگاه‌های اجرایی استان خبر داد و گفت: ظرفیت‌های فنی، ماشین‌آلات و نیروی انسانی سپاه می‌تواند در اجرای طرح‌های مورد نیاز مردم و پروژه‌های محرومیت‌زدایی مورد استفاده قرار گیرد.

سردار موحد در بخش دیگری از سخنانش به توان بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و گفت: نیروهای مسلح کشور امروز از سطح بالایی از آمادگی برخوردارند و تحولات سال‌های اخیر نشان داده است که هرگونه محاسبه دشمن درباره امکان اقدام بدون پاسخ علیه ایران، اشتباه خواهد بود.

وی افزود: نیروهای مسلح ضمن رصد تحرکات دشمن، در مرزها و مناطق راهبردی حضور دارند و برای صیانت از امنیت و منافع ملی آمادگی لازم را حفظ کرده‌اند.

فرمانده سپاه کربلا با اشاره به مأموریت‌های لشکر عملیاتی ۲۵ کربلا اظهار داشت: همان‌طور که مردم در داخل کشور برای دفاع از ارزش‌ها در صحنه حضور دارند، نیروهای مسلح نیز در نقاط مختلف مأموریتی، وظیفه دفاع از امنیت کشور را دنبال می‌کنند.

وی در پایان با گرامیداشت یاد شهدای دفاع مقدس، مدافعان حرم و شهدای جبهه مقاومت خاطرنشان کرد: سرمایه اصلی جمهوری اسلامی، مردم و وحدت آنان است و با تکیه بر همین سرمایه و هدایت‌های رهبر معظم انقلاب، مسیر پیشرفت و اقتدار کشور ادامه خواهد داشت.