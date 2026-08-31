بیانیه دانشگاهیان برای عبور از شرایط حساس کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مجمع دانشگاهیان انقلاب اسلامی، در بیانیه شماره ۳۱ این مجمع درباره شرایط حساس کنونی کشور، با تأکید بر ضرورت بازتنظیم هوشمندانه سیاست‌ها و حرکت در مسیر «ایران هرچه قوی‌تر»، اعلام کرد: کشور در یکی از حساس‌ترین و پیچیده‌ترین مقاطع سال‌های اخیر قرار دارد و برای عبور از این شرایط باید از همه ظرفیت‌های ملی استفاده کرد.

مجمع دانشگاهیان انقلاب اسلامی در این بیانیه با اشاره به اینکه کشور امروز با نبردی هم‌زمان در حوزه‌های نظامی، امنیت، اقتصاد، تجارت، انرژی، ارتباطات، رسانه و افکار عمومی مواجه است، آورده است: دشمن تنها توان دفاعی کشور را هدف قرار نداده و اقتصاد، معیشت، امید و انسجام ملی نیز در معرض فشار قرار دارند.

در این بیانیه تأکید شده است که هر سیاست داخلی که بدون توجه به توان معیشتی مردم و وضعیت تولید، شوک تازه‌ای به جامعه وارد کند، می‌تواند آثار فشار خارجی را تشدید کند.

مجمع دانشگاهیان انقلاب اسلامی در عین حال تأکید کرده است که روایت شرایط کشور نباید صرفاً روایت ضعف‌ها و کمبودها باشد و ملت ایران در ماه‌های گذشته بار دیگر ظرفیت خود را در مقاومت، دفاع، همدلی و انسجام نشان داده است.

این مجمع در ادامه، بر ضرورت شناخت ضعف‌ها و رفع آنها با برنامه‌ریزی و اقدام تأکید کرده و آورده است: قدرت‌ها و ظرفیت‌های ملت نیز باید به‌درستی دیده و روایت شوند و عبور موفق از شرایط موجود نیازمند بازتنظیم هوشمندانه سیاست‌ها، استفاده از همه ظرفیت‌های ملی و حرکت هماهنگ در مسیر «ایران هرچه قوی‌تر» است.

دفاع از کشور تنها در میدان نظامی انجام نمی‌شود

مجمع دانشگاهیان انقلاب اسلامی در نخستین محور بیانیه خود اعلام کرده است: قدرت دفاعی و بازدارندگی، رکن حفظ امنیت کشور است، اما دفاع ملی تنها به توان نظامی محدود نیست.

در این بیانیه آمده است: کشوری که بتواند در شرایط جنگ و تحریم، برق، آب، سوخت، غذا، دارو، ارتباطات، بانک، تولید و زنجیره تأمین خود را پایدار نگه دارد، بخش مهمی از جنگ را با موفقیت پشت سر گذاشته است.

بر این اساس، حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی، استمرار خدمات عمومی، حفظ تولید و اشتغال و ثبات اقتصادی باید بخشی از راهبرد دفاع ملی تلقی شود.

مجمع دانشگاهیان انقلاب اسلامی تأکید کرده است: ایران قوی تنها ایرانی با توان دفاعی بالا نیست؛ ایران قوی کشوری است که بتواند در سخت‌ترین شرایط نیز زندگی مردم، اقتصاد و خدمات حیاتی خود را حفظ و تقویت کند.

ضرورت فرماندهی واحد در جنگ اقتصادی

در بخش دیگری از این بیانیه با تأکید بر اینکه جنگ اقتصادی باید با فرماندهی واحد و مدیریت هوشمند پاسخ داده شود، آمده است: پاسخ به جنگ اقتصادی نباید میان دستگاه‌های متعدد پراکنده و گرفتار کندی و تعارض باشد.

این مجمع خواستار ایجاد سازوکاری مقتدر و هماهنگ برای رصد و مدیریت هم‌زمان ارز، تجارت، انرژی، کالاهای اساسی و از همه مهم‌تر سرمایه‌گذاری، تولید و زنجیره تأمین شده است.

در این بیانیه همچنین بر تصمیم‌گیری بر پایه داده‌های دقیق و به‌روز و رصد مستمر ذخایر کالاهای حیاتی، مسیرهای وارداتی، وابستگی صنایع، ظرفیت تولید داخلی و مسیرهای جایگزین تأکید شده است.

مجمع دانشگاهیان انقلاب اسلامی تصریح کرده است که مدیریت اقتصاد در شرایط فوق‌العاده به معنای دولتی کردن همه اقتصاد نیست، بلکه به معنای شناسایی و حفاظت هوشمندانه از گلوگاه‌هایی است که اختلال در آنها می‌تواند زندگی مردم و اقتصاد کشور را مختل کند.

این مجمع از این رو ایجاد «قرارگاه اقتصاد مقاومتی» برای تصمیم‌گیری سریع و هماهنگ را ضروری دانسته و بر استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، دانشگاه‌ها، متخصصان، فناوران و نهادهای عمومی تأکید کرده است.

اصلاحات اقتصادی با پیوست انسجام اجتماعی اجرا شود

در بخش سوم بیانیه آمده است: مشکلات ساختاری اقتصاد ایران، از مسائل ارزی و رانت تا کسری بودجه، ناترازی انرژی و ناکارآمدی برخی ساختارها، واقعی است و شرایط جنگی نباید بهانه توقف اصلاحات باشد؛ اما میان ضرورت اصلاح، برنامه اصلاح و زمان و شیوه اجرای آن تفاوت وجود دارد.

مجمع دانشگاهیان انقلاب اسلامی تأکید کرده است که در شرایطی که مردم هم‌زمان با فشارهای جنگی و تورمی مواجه‌اند، شوک‌های بزرگ و نسنجیده می‌توانند فشار خارجی را به بحران داخلی تبدیل کنند.

بر اساس این بیانیه، اصلاحات باید تدریجی، مرحله‌ای، جبرانی و مبتنی بر ارزیابی آثار اجتماعی باشد.

این مجمع همچنین بر مقابله با فساد و رانت، کاهش هزینه‌های غیرضروری، اصلاح و رسیدگی جدی به شرکت‌های زیان‌ده و شرکت‌های دولتی، جلوگیری از فرار مالیاتی، شفافیت تخصیص منابع و سرمایه‌گذاری هدفمند برای ارتقای تولید تأکید کرده است.

در این بیانیه آمده است: سیاست‌های مؤثر بر معیشت مردم و هزینه تولید نیازمند زمان‌بندی دقیق و حمایت مؤثر هستند.

مجمع دانشگاهیان انقلاب اسلامی همچنین تأکید کرده است که هر تصمیم مهم اقتصادی باید علاوه بر آثار مالی، از منظر تأثیر آن بر اعتماد عمومی، امید اجتماعی و انسجام ملی نیز ارزیابی شود.

تولید داخلی محور اصلی قدرت اقتصادی کشور باشد

در ادامه این بیانیه تأکید شده است: تولیدکننده ایرانی نباید هم‌زمان با تحریم خارجی، زیر فشارهای غیرضروری داخلی قرار گیرد.

این مجمع تولید، اشتغال و تأمین نیازهای کشور را بخشی از ظرفیت دفاع اقتصادی و قدرت ملی دانسته و خواستار آن شده است که سیاست‌های ارزی، تجاری، بانکی، مالیاتی و انرژی در عمل در خدمت افزایش تولید و سرمایه‌گذاری قرار گیرند.

همچنین در این بیانیه تأکید شده است که دولت باید برای صنایع و تولیدات حیاتی، تأمین پایدار انرژی و مواد اولیه، تسهیل تأمین مالی و رفع موانع اداری را در اولویت قرار دهد.

مقاومت، قدرت و دیپلماسی در خدمت منافع ملی قرار گیرند

مجمع دانشگاهیان انقلاب اسلامی در بخش دیگری از بیانیه خود با تأکید بر اینکه کشور نباید در دوگانه‌های ساختگی گرفتار شود، اعلام کرده است: مقاومت در برابر فشار و زیاده‌خواهی دشمن، پشتوانه قدرت ملی و دفاع از منافع کشور است و قدرت مقاومت، توان کشور را برای دفاع از حقوق مشروع خود افزایش می‌دهد.

در این بیانیه آمده است: مذاکره بدون پشتوانه قدرت می‌تواند به تحمیل خواسته‌های طرف مقابل بینجامد، اما دیپلماسی هوشمندانه و مبتنی بر قدرت، عزت و منافع ملی می‌تواند بخشی از دستاوردهای مقاومت را به کاهش فشار و بهبود شرایط مردم تبدیل کند.

سرمایه اجتماعی و انسجام ملی؛ مهم‌ترین ذخیره کشور

این مجمع در ادامه، سرمایه اجتماعی و انسجام ملی را مهم‌ترین ذخیره کشور دانسته و تأکید کرده است: هیچ کشوری تنها با منابع اقتصادی و تجهیزات نظامی در جنگی طولانی پیروز نمی‌شود.

در این بیانیه آمده است: اعتماد، امید، انسجام و همراهی مردم از مهم‌ترین ذخایر کشور است و اگر مردم احساس کنند مسئولان برای حل مشکلات آنان تدبیر واقعی دارند، با فساد و رانت مقابله می‌کنند و در کنار مردم قرار دارند، تاب‌آوری جامعه افزایش می‌یابد.

مجمع دانشگاهیان انقلاب اسلامی هشدار داده است که اگر جنگ بستری برای افزایش فشار، بی‌عدالتی یا گسترش شکاف‌های اجتماعی تلقی شود، سرمایه اجتماعی آسیب خواهد دید.

بر اساس این بیانیه، هر تصمیم مهم اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی باید از منظر آثار آن بر اعتماد عمومی و همبستگی جامعه نیز ارزیابی شود.

مردم باید شریک عبور از بحران باشند

در بخش دیگری از بیانیه تأکید شده است که مردم تنها تحمل‌کننده بحران نیستند و آنان بخش مهمی از ظرفیت حل بحران به شمار می‌روند.

مجمع دانشگاهیان انقلاب اسلامی با اشاره به ظرفیت جامعه ایران در امدادرسانی، حمایت از تولید، کمک به اقشار آسیب‌پذیر، حفظ آرامش، مقابله با شایعات و حل مسائل کشور، تأکید کرده است: مردمی که در شرایط بحران به شهروندانی فعال، مطالبه‌گر و حل‌کننده مسئله تبدیل شوند، از مخاطب سیاست‌های دولت به شریک حکمرانی و یکی از پایه‌های قدرت ملی تبدیل خواهند شد.

این مجمع همچنین تأکید کرده است که هر شهر، محله، دانشگاه، بنگاه اقتصادی و مجموعه فناورانه می‌تواند بخشی از ظرفیت تاب‌آوری و پیشرفت کشور باشد و به‌ویژه باید از فناوری‌ها و نوآوری‌های نخبگان جوان استقبال و زمینه استفاده به‌موقع از آنها فراهم شود.

در این بیانیه همچنین آمده است که حکمرانی فضای مجازی نیز باید در خدمت تاب‌آوری و قدرت ملی قرار گیرد.

جنگ شناختی با اعتماد و مشارکت نخبگان پاسخ داده شود

مجمع دانشگاهیان انقلاب اسلامی در محور هشتم بیانیه خود، جهاد تبیین، اعتماد عمومی و روایت صحیح قدرت‌ها و ظرفیت‌های کشور را از مهم‌ترین ابزارهای مقابله با جنگ شناختی دانسته است.

در این بیانیه تأکید شده است که ضعف‌ها و مشکلات باید با برنامه و اقدام برطرف شوند، اما برجسته‌سازی مداوم ضعف‌ها و القای ناتوانی و بن‌بست می‌تواند به تکمیل عملیات روانی دشمن بینجامد.

این مجمع همچنین تأکید کرده است که در کنار رسانه‌های رسمی باید از ظرفیت دانشگاهیان، متخصصان، خبرنگاران حرفه‌ای، نخبگان جوان و چهره‌های اجتماعی استفاده شود و جامعه نیز بخشی از شبکه تولید، تحلیل و تصحیح اطلاعات معتبر باشد.

عبور از دوقطبی‌های کاذب

در محور نهم بیانیه آمده است: امروز زمان انتخاب میان اصلاح یا ثبات نیست؛ کشور به اصلاحاتی نیاز دارد که ثبات، تولید، امید و تاب‌آوری را تقویت کند.

مجمع دانشگاهیان انقلاب اسلامی همچنین تأکید کرده است: زمان انتخاب میان مقاومت یا مذاکره نیز نیست؛ کشور به قدرتی نیاز دارد که پشتوانه دفاع از منافع ملی باشد و به دیپلماسی‌ای که بتواند ثمرات قدرت ملی را به امنیت، پیشرفت و بهبود زندگی مردم تبدیل کند.

این مجمع در ادامه تأکید کرده است که مسئله اصلی انتخاب میان امنیت یا آزادی، دولت یا مردم، فضای مجازی یا امنیت ملی نیست، بلکه مسئله اصلی طراحی حکمرانی‌ای است که بتواند امنیت را بدون فرسایش اعتماد، اصلاح اقتصادی را بدون آسیب جدی به معیشت، حکمرانی فضای مجازی را بدون اختلال غیرضروری در ارتباطات و خدمات و مدیریت بحران را با مشارکت مردم، نخبگان و متخصصان پیش ببرد.

اعلام آمادگی دانشگاهیان برای ارائه پیشنهادهای فناورانه

مجمع دانشگاهیان انقلاب اسلامی در پایان بیانیه خود تأکید کرده است: مردم باید بخشی از راه‌حل باشند، تولید باید محور قدرت اقتصادی باشد و علم و فناوری باید در خدمت حل مسائل کشور قرار گیرد و هر سیاست مهم باید با ملاحظه آثار آن بر انسجام اجتماعی اجرا شود.

این مجمع همچنین با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب در بیانیه هفته دولت بر به‌کارگیری فناوری‌ها و نوآوری‌های پیشنهادشده توسط نخبگان، اعلام آمادگی کرده است که پیشنهادهای مؤثر درباره به‌کارگیری فناوری‌های نوظهور و ایجاد نواحی نوآوری به منظور توسعه صنعت دانش‌بنیان ارائه کند.

مجمع دانشگاهیان انقلاب اسلامی ابراز امیدواری کرده است که دولت چهاردهم با تکیه بر اراده قوی ملت و بدون هرگونه احساس ضعف و کمبود، در مسیر تحقق «ایران هرچه قوی‌تر» گام‌های عملی بردارد.

در پایان این بیانیه آمده است: «ایران برای عبور از این مقطع و حرکت به سوی ایران هرچه قوی‌تر، بیش از هر چیز به عقلانیت، ابتکار، کار و تلاش، انسجام، امید، شجاعت در اصلاح خطاها و اعتماد به مردم نیاز دارد.»