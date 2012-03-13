مرکز تصویربرداری مجموعه پزشکی آرا سنندج افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرعامل مجموعه پزشکی آرا سنندج در ابتدای مراسم افتتاح این مرکز پزشکی گفت: ارائه خدمات پزشکی شرکت آرا پرتوطب در قالب شرکت تعاونی و با راه اندازی کلینیک آرا در سال 83 شروع و امروز نیز مرکز تصویربرداری این مجموعه پزشکی با سرمایه ای بالغ بر 60 میلیارد ریال با مشارکت بانک صادرات افتتاح شد.

اسعد ادیبان افزود: کلینیک آرا سنندج شامل درمانگاه، آزمایشگاه، مرکز جراحی محدود، کلینیک تخصصی چشم پزشکی است که با این افتتاح، از این پس مرکز تصویربرداری پزشکی نیز با هفت بخش تخصصی شامل ام آر ای، سی تی اسکن، ماموگرافی پیشرفته، پانورکس، رادیو گرافی، دستگاه سنجش تراکم استخوان و سونوگرافی فعالیت خود را آغاز می کند.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کردستان نیز با ابراز خرسندی افتتاح این مرکز گفت: آمادگی لازم برای حمایت از توسعه بخش تعاون در استان کردستان وجود دارد.

رامین اسدی گفت: تحقق سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون در اقتصاد کشور تا پایان برنامه پنجم توسعه از جمله اهداف تعریف شده در اسناد بالادستی برای این بخش است که باید عملیاتی شود.

وی همچنین با تاکید بر مقوله توریست درمانی افزود: با توجه به تعامل نزدیک دو کشور ایران و عراق، مرکز پزشکی آرا سنندج می تواند از این موقعیت و پتانسیل استفاده کرده و با ارائه خدمات پزشکی پیشرفته به مسافران خارجی، جایگاه توریست درمانی را در استان کردستان بیش از پیش ارتقاء دهد.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان در پایان آمادگی این اداره کل را برای همکاری و حمایت در راستای ارتقا مجموعه های پزشکی و درمانی در کردستان از طریق تعاونی ها اعلام کرد.

هچنین در این مراسم رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان کردستان طی سخنان کوتاهی با اشاره به پزشک خانواده و سیستم ارجاع به عنوان نیازهای روز جوامع در حوزه پزشکی گفت: اگر این سیستم ها در جامعه نهادینه گردند در این صورت از سرگردانی ها کاسته شده و ارائه خدمات بهبود می یابد.

طیب قدیمی افزود: ارتقاء پایه های سلامت در جامعه و مسائل مربوط به سلامت و بهداشت افراد علاوه بر دولت نیازمند همکاری و کمک بخش خصوصی است که امروزه در مجموعه پزشکی کلینیک آرا سنندج شاهد آن هستیم.

وی در ادامه ایجاد مراکز مشاوره را از جمله مواردی ذکر کرد که نیاز است در تکمیل این مجموعه پزشکی راه اندازی شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان ادامه داد: رژیم های غذایی نادرست، استرس محیطی، کم تحرکی در جوامع امروزی و ... از جمله عواملی هستند که به طور مداوم سلامت انسان ها را به خطر انداخته و در نتیحه لزوم افزایش و ارتقا مراکز سلامت و پزشکی را در جوامع دو چندان می کند.