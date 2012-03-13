شهرداری بهشهر سهمیه دسته دوم فوتبال کشور را کسب می کند

مهران نعمتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شرایط بازیکنان برای برگزاری دیدار روز جمعه مطلوب بوده که امیدواریم با برتری در نخستین مسابقه مرحله پلی آف، گام بلندی برای قهرمانی در این مسابقات برداریم.

وی بیان داشت: انسجام تاکتیکی تیم در بازی های آخر مرحله اول لیگ، کادر فنی را به آینده این تیم امیدوار کرد که تلاش می کنیم با ادامه روند مثبت تیم، پس از سه سال حضور در مرحله پلی آف لیگ دسته سوم سهمیه حضور در دسته دوم فوتبال کشور را برای بهشهر کسب کنیم.

سرمربی تیم فوتبال شهرداری بهشهر افزود: توانمندی فوتبال بهشهر را در رقابتهای امسال به خوبی نشان دادیم و ثابت کردیم با استفاده از بازیکنان جوان و بومی می توانیم در رقابتهای فوتبال کشوری صاحب افتخار شویم.

نعتمی به دیدار روز جمعه تیم شهرداری مقابل نفتون تهران اشاره کرد و گفت: شناختی از حریف خود نداریم اما با انگیزه فراوانی که در بازیکنان وجود دارد به برتری در این دیدار خانگی امیدواریم تیم فوتبال شهرداری بهشهر در هفته اول مرحله پلی آف لیگ دسته سوم فوتبال کشور روز جمعه در زمین فوتبال روستای للـه مرز، میزبان نفتون تهران است.