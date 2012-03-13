42 هزار خودرو و موتورسیکلت متخلف در بوشهر توقیف شد

به گزارش خبرنگار مهر، فتح‌الله بحرینی صبح سه‌شنبه در نشست با خبرنگاران اظهار داشت: طرح ترافیکی نوروزی با جدیت در استان بوشهر اجرا می‌شود و با متخلفان برخورد خواهد شد که بر اساس نمره منفی رانندگان میزان جریمه‌ها و محرومیت از رانندگی اعمال خواهد شد.

وی به برخورد با بیش از 89 هزار راننده متخلف در 11 ماهه ابتدای سال جاری در استان بوشهر اشاره کرد و ادامه داد: با رانندگان متخلف و حادثه ساز برخورد قانونی صورت گرفت.

رئیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی استان بوشهر با اشاره به کاهش امار تخلفات رانندگی در استان بوشهر اضافه کرد: در مجموع 20 تخلف حادثه‌ساز داریم که نمره منفی به آن تعلق می‌گیرد.

وی تخلفات حادثه ساز را مهمترین دلایل تصادفات معابر شهری عنوان کرد و اظهار داشت: راهنمایی و رانندگی با این رانندگان با جدیت برخورد خواهد کرد و جرایم سنگینی در انتظار رانندگان متخلف خواهد بود.

بحرینی ادامه داد: 42 هزار و 308 دستگاه خودرو و موتورسیکلت از ابتدای سال جاری تا پایان بهمن ماه 90 توقیف شده است که 6 هزار و 629 دستگاه توقیف شده، خودرو و مابقی موتورسیکلت بوده است.

وی از اجرای اقدامات اساسی فرهنگی و اعمال قانون رانندگان متخلف مانند سال‌های گذشته خبر داد و گفت: استفاده از همیاران پلیس در کنترل تخلفات رانندگی بسیار تاثیرگذار بوده است.

رئیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی استان بوشهر از تجهیز دو تقاطع در سطح شهر بوشهر به چراغ‌های الکترونیک خبر داد و اضافه کرد: نیروی انتظامی بهره‌بردار آن است و مشکلات فنی مربوط به شهرداری و اداره کل راه و شهرسازی است.