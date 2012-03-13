هدف کمیته امداد البرز توانمند سازی و اشتغال مددجویان است

علی سالارکیا در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: هدف کمیته امداد امام خمینی(ره) استان البرز توانمند سازی مددجویان و ایجاد اشتغال برای آنها است.



وی با تاکید بر اینکه همه مددجویان باید به سمت اشتغال حرکت کنند، اضافه کرد: در کمیته امداد امام خمینی(ره) مرحله آموزش و استعدادیابی مددجویان وجود دارد که این کار به منظور توانمند کردن مددجویان و عدم وابستگی آنها به کمیته امداد امام خمینی(ره) است.



مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان البرز افزود: شعار اصلی کمیته امداد امام خمینی(ره) توانمندسازی مددجویان که این افراد از دست رنج خود استفاده کنند و خیلی به کمیته امداد متکی نباشند.



وی گفت: در حوزه فرهنگی و دانش آموزی چهار و 86 دانش آموز، 850 دانشجو و طلبه تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) استان البرز هستند.



سالارکیا اظهار داشت: یکی از زیباترین فعالیت های کمیته امداد امام خمینی(ره) کار دانش آموزی و دانشجویی است.



وی افزود: در طرح حج فقرا، یکی از تلاش های کمیته امداد خمینی(ره) اعزام برخی از افراد 70 ساله به حج است که یک هزار نفر از سالمندان و نیازمند که تا حالا توفیق تشرف را نداشته اند به سفر زیارتی اعزام می شوند.