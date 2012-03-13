توهمات اشرف پهلوی مستند شد

مهرداد گودرزپور کارگردان این مستند تلویزیونی که پیش از این مستند "امیرعباس هویدا" را کارگردانی کرده بود با اعلام این خبر به خبرنگار مهر، گفت: مجموعه مستند- نمایشی "خاندان و رجال پهلوی" درباره زندگی محمدرضا پهلوی، اشرف پهلوی، فرح دیبا و اسدالله علم نخست وزیر و مشاور این خاندان است. تحقیق و پژوهش این مستند را از 15 ماه قبل، آغاز کردیم و سرانجام 17 روز پیش تصویربرداری مستند "رجال و خاندان پهلوی" در کاخ سعدآباد آغاز شد.

وی در ادامه افزود: در حال حاضر97 درصد تصویربرداری به پایان رسیده و تنها بخش‌هایی در پارک چیتگر باقی مانده که در روزهای آینده به انجام می‌رسد. پس از تعطیلات نوروز نیز تدوین و سایر مراحل فنی را آغاز می‌کنیم.

این کارگردان در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به محتوای این مستند گفت: چهار شخصیت تاریخی محمدرضا پهلوی، اشرف پهلوی، فرح دیبا و اسدالله علم از جمله کاراکترهای حساس در مقاطع مختلف تاریخی هستند و با توجه به همه این حساسیت‌های موجود سعی کردیم همه اطلاعات مستند باشد ازهمین‌رو از هنرپیشه‌های حرفه‌ای استفاده کرده‌ایم.

گودرزپور درادامه افزود: هما خاکپاش نقش اشرف را بازی می‌کند، محمد ابهری نقش امیرعباس هویدا، محمد بصیریان نقش سپهبد زاهدی، الناز بهمن زد نفش فرح دیبا و شهریار فخاری نقش شاه را بازی می‌کند.

این مستندساز در ادامه با اشاره به نقش‌های ایفا شده در این مستند افزود: در حال حاضر بخش‌هایی از زندگی اشرف پهلوی را تصویربرداری می‌کنیم. اشرف پهلوی دچار آلزایمر شد و توهماتی از نامه‌های 28 مرداد که نوشته بود را بیان می‌کند که بازی خانم خاکپاش در بیان این توهمات تاریخی مثال زدنی بود.

گودرزپور درباره ویژگی‌های فنی این کار گفت: این مجموعه با حضور گروهی 45 نفره شامل بازیگران و عوامل حرفه‌ای، تولید می‌شود. برای تصویربرداری از دو دوربین استفاده کرده و برای بخش‌های نمایشی نیز از حضور عواملی چون طراح صحنه و طراح لباس بهره برده‌ایم.

وی در پایان به ساختار این مجموعه تاریخی اشاره کرد و گفت: بخش هایی از این اثر، مصاحبه با کارشناسان و بخش هایی بازسازی وقایع است که البته این دو قسمت از هم منفک هستند. ضمن اینکه شهریار فخاری (در نقش محمدرضا پهلوی)، الناز بهمن زاد (فرح)، هما خاک‌پاش (دوران پیری اشرف)، محمد بصیریان (سپهبد زاهدی)، پریسا جهانگیری (دوران جوانی اشرف)، محمد ابهری (هویدا)، علی اصغر کاووسی (اسدالله علم) از بازیگران اصلی این مجموعه هستند.

لازم به ذکر است این مستند کاری از گروه مستند اداره کل برنامه‌های سیاسی شبکه اول سیما ساخته شده است.