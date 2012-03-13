استقبال آذربایجان شرقی از توسعه همکاری با هند

به گزارش خبر نگار مهر، احمد علیرضا بیگی در دیدار با سفیر و هیئت اقتصادی هند که به تبریز سفر کرده اند گفت: استان آذربایجان شرقی با استانهای هم وزن در زمینه های اقتصادی، تکنولوژی آی تی و تولید مواد بهداشتی آماده همکاری با هند است.

وی اظهار داشت: آذرباجان شرقی از لحاظ ظرفیتهای اقتصادی و موقعیت استراتژیکی ، به عنوان دروازه تجاری آسیا و اروپاست که در مسیر راه ابریشم قرار دارد و به همین دلیل سرمایه گذاریهای زیادی در بخش زیرساختهای اقتصادی وترانزیت انجام شده است.

بیگی اظهار داشت: تهمیدات اخیر مسئولان ایران و هند در انجام مبادلات فی مابین با پول ملی به جای ارزهای دیگر از گامهای موثر برای تقویت روابط دوجانبه خواهد بود و حضور شعب بانک پارسیان در هند نقش مهمی در این عرصه ایفا می کند.

سفیر هند در تهران گفت: کشور ایران در زمینه سلامت گردشگری پیشرفت های زیادی داشته و صنعت توریسم میان دو کشور شکل تازه ای یافته است.

دی پی سریواستاوا افزود: امسال حدود 40 هزار ویزا برای مسافرت بین این دو کشور صادر شده است.

وزیر تجارت هند نیز گفت: باتوجه به پیشرفت ایران در زمینه سلولهای بنیادی ودارو سازی ، کشور هندوستان علاقمند همکاری در صنعت دارو سازی با کشور ایران است.

آرویند مهتا اظهار داشت: از دیدار با شرک پاستور متوجه شدیم این شرکت دارای فن آوری تولید واکسن جهت ایمن سازی با دز بسیار پایین است در حالی که تزریق واکسن در هندوستان برای زنان وکودکان به صورت جداگانه است.