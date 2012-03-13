بروز گرد و خاک در استانهای غربی/ ورود سامانه بارشی از پنجشنبه

عبدالرضا امیدوار شهری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این شرایط با شدت کمتر استانهای کردستان، همدان و شمال کرمانشاه را نیز امروز تحت تأثیر قرار می دهد.

به گفته وی، از عصر امروز و طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه احتمال ریزش بهمن در مناطق برف گیر جاده های ارتباطی رشته کوه البرز پیش بینی می شود.

امیدوار اظهار داشت: امروز در برخی نقاط دامنه های البرز شرقی، شمال شرق، سواحل شرقی دریای خزرو دامنه های زاگرس مرکزی بارندگی، بارش برف و وزش باد پیش بینی می شود. که به تدریج از مقدار ابرها در این مناطق کاسته می شود و با خروج این موج جریان های سطحی جنوبی کشور حاکم می شود و سبب افزایش دما در نیمه شمالی کشور به ویژه در سواحل شمالی می شود.



وی افزود: از امروز تا یکشنبه هفته آتی انتظار می رود گذر متناوب امواج تراز میانی جوموجب وزش باد و بارش باران و برف در استان های نوار شمالی و مرکزی کشور به ویژه در ارتفاعات البرز و زاگرس مرکزی و شمالی شود اما با استقرار جریان های جنوبی در کشور دما از دوشنبه تا پنجشنبه هفته آینده در غالب نقاط کشور به ویژه در سواحل خزر روند افزایش خواهد داشت.

امیدوار تصریح کرد: همچنین با عبور موج تراز میانی جو فردا در برخی مناطق غرب، دامنه های زاگرس مرکزی و به تدریج در برخی مناطق مرکز و شمال شرق افزایش ابر ، بارش پراکنده و وزش باد رخ می دهد.

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی اظهار داشت: از روز پنجشنبه این هفته با ورود یک سامانه بارشی به کشور در شمال غرب، غرب و به تدریج در دامنه های جنوبی البرز، سواحل شمالی و شمال شرق کشور بارندگی و کاهش دما پیش بینی می شود و با نفوذ جریانات شمالی دریای خزر مواج می شود.



به گفته وی، به علت تولید گرد و خاک در شمال عربستان، و عراق پیش بینی می شود که در برخی مناطق شمال غرب ، غرب و جنوب غربی پدیده گرد و غبار رخ دهد و در شمال شرق و شرق کشور نیز وزش باد شدید پیش بینی می شود همچنین غرب خلیج فارس طی دو روز آینده مواج خواهد بود.

