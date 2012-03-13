مردم احسان و خیرات خود را برای مرمت مساجد تاریخی صرف کنند

به گزارش خبرنگار مهر ، حجت الاسلام و المسلمین محمدی در آیین بهره برداری از مسجد سبزه میدان اسکو افزود: اعطای نذورات برای مرمت و ساخت مساجد، جزو اعمال خیری است که ماندگاری آن تا زمانی که مسلمانی در این مساجد حضور می یابد، ادامه خواهد داشت.

حجت الاسلام و المسلمین محمدی خاطرنشان کرد: مردم اسکو با مشارکت در تامین هزینه بازسازی و مرمت مسجد جامع سبزه میدان این شهرستان در آثار و برکات خیر بهره برداری از این مسجد سهیم هستند .

وی ضمن قدردانی از مردم و هیئت امنای تلاشگر مسجد جامع سبزه میدان تاکید کرد: به قطع یقین رضای خدا نیز در تسریع مرمت مساجد با مشارکت مالی همه مردم است.

امام جماعت مسجد سبزه میدان شهرستان اسکو تصریح کرد: خوشبختانه نهضت ترمیم مساجد استان طی سال های اخیر سرعت گرفته، که در این زمینه فعالیت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی قابل تقدیر است.

حجت الاسلام و المسلمین محمدی حفظ و احیای مساجد را یکی از اولویت امور مسلمین توصیف کرد و گفت: مساجد سنگرهای امن مسلمانان در برابر توطئه های دشمن، محل ترویج اخلاق و فرهنگ و آموزه های دینی و همچنین مکانی برای اتحاد و یگانگی مردم هستند.

گفتنی است، مسجد سبزه میدان اسکو با 15 گنبد و چهار هزار متر مربع مساحت یکی از زیبا ترین و باشکوه ترین مساجد دوره صفوی آذربایجان شرقی به شمار می رود، که با اتمام عملیات مرمتی با حضور رئیس سازمان میراث فرهنگی استان، فرماندار اسکو، خانواده معظم شهدا و جمعی از مردم شریف شهرستان اسکو بهره برداری شد.

