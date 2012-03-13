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۲۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۴۱

حجت الاسلام محمدی:

مردم احسان و خیرات خود را برای مرمت مساجد تاریخی صرف کنند

مردم احسان و خیرات خود را برای مرمت مساجد تاریخی صرف کنند

اسکو - خبرگزاری مهر: امام جماعت مسجد جامع سبزه میدان شهرستان اسکو اظهار داشت: مردم می توانند خیرات و نذورات خود را برای مرمت و بازسازی مساجد تاریخی هزینه کنند.

به گزارش خبرنگار مهر ، حجت الاسلام و المسلمین محمدی در آیین بهره برداری از مسجد سبزه میدان اسکو افزود: اعطای نذورات برای مرمت و ساخت مساجد، جزو اعمال خیری است که ماندگاری آن تا زمانی که مسلمانی در این مساجد حضور می یابد، ادامه خواهد داشت.

حجت الاسلام و المسلمین محمدی خاطرنشان کرد: مردم اسکو با مشارکت در تامین هزینه بازسازی و مرمت مسجد جامع سبزه میدان این شهرستان در آثار و برکات خیر بهره برداری از این مسجد سهیم هستند .
 
وی ضمن قدردانی از مردم و هیئت امنای تلاشگر مسجد جامع سبزه میدان تاکید کرد: به قطع یقین رضای خدا نیز در تسریع مرمت مساجد با مشارکت مالی همه مردم است.
 
امام جماعت مسجد سبزه میدان شهرستان اسکو تصریح کرد: خوشبختانه نهضت ترمیم مساجد استان طی سال های اخیر سرعت گرفته، که در این زمینه فعالیت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی قابل تقدیر است.
 
حجت الاسلام و المسلمین محمدی  حفظ و احیای مساجد را یکی از اولویت امور مسلمین توصیف کرد و گفت: مساجد سنگرهای امن مسلمانان در برابر توطئه های دشمن، محل ترویج اخلاق و فرهنگ و آموزه های دینی و همچنین مکانی برای اتحاد و یگانگی مردم هستند.
 
گفتنی است، مسجد سبزه میدان اسکو با 15 گنبد و چهار هزار متر مربع مساحت یکی از زیبا ترین و باشکوه ترین مساجد دوره صفوی آذربایجان شرقی به شمار می رود، که با اتمام عملیات مرمتی با حضور رئیس سازمان میراث فرهنگی استان، فرماندار اسکو، خانواده معظم شهدا و جمعی از مردم شریف شهرستان اسکو بهره برداری شد.
 
کد مطلب 1559079

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